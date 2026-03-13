Боєприпасів вистачить на лічені дні: очільник Rheinmetall попередив Європу про критичний дефіцит

Голова правління провідного німецького оборонного гіганта Rheinmetall Армін Паппергер виступив із тривожною заявою щодо обороноздатності європейських країн. За його словами, у разі початку повномасштабного збройного конфлікту наявні запаси снарядів у Європі будуть вичерпані за лічені дні.

Rheinmetall. Фото з відкритих джерел

В інтерв'ю виданню Neue Zürcher Zeitung Паппергер констатував, що на континенті спостерігається гостра нестача засобів ураження. "Майже нікому в Європі їх [боєприпасів] не вистачає", — наголосив він, вказуючи на необхідність термінового нарощування виробничих потужностей.

Аби задовольнити попит, концерн ставить амбітну мету: збільшити щорічний випуск артилерійських боєприпасів із поточних 70 тисяч до 1,5 мільйона одиниць до 2030 року. Окрім снарядів, критично високим залишається запит на броньовану техніку, здатну захистити війська від сучасних загроз — дронів та ракет.

Наразі портфель замовлень Rheinmetall уже сягає близько 70 млрд євро, і очікується, що протягом року ця цифра може подвоїтися. Втім, Паппергер зауважив, що основний обсяг поставок за цими контрактами запланований на період 2029–2030 років, що підкреслює інертність оборонної промисловості у відповідь на виклики сьогодення.

