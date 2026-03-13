logo

Боеприпасов хватит на считанные дни: глава Rheinmetall предупредил Европу о критическом дефиците
Боеприпасов хватит на считанные дни: глава Rheinmetall предупредил Европу о критическом дефиците

Rheinmetall готовит масштабное перевооружение: немецкий концерн планирует выпускать 1,5 млн. снарядов в год

13 марта 2026, 00:41
Автор:
Недилько Ксения

Глава правления ведущего немецкого оборонного гиганта Rheinmetall Армин Паппергер выступил с тревожным заявлением по обороноспособности европейских стран. По его словам, в случае начала полномасштабного вооруженного конфликта имеющиеся запасы снарядов в Европе будут исчерпаны в считанные дни.

Боеприпасов хватит на считанные дни: глава Rheinmetall предупредил Европу о критическом дефиците

Rheinmetall. Фото из открытых источников

В интервью изданию Neue Zürcher Zeitung Паппергер констатировал, что на континенте наблюдается острая нехватка средств поражения. "Почти никому в Европе их [боеприпасов] не хватает", — подчеркнул он, указывая на необходимость срочного наращивания производственных мощностей.

Чтобы удовлетворить спрос, концерн ставит амбициозные цели: увеличить ежегодный выпуск артиллерийских боеприпасов с текущих 70 тысяч до 1,5 миллиона единиц к 2030 году. Кроме снарядов, критически высоким остается запрос на бронированную технику, способную оградить войска от современных угроз — дронов и ракет.

В настоящее время портфель заказов Rheinmetall уже составляет около 70 млрд евро, и ожидается, что в течение года эта цифра может удвоиться. Впрочем, Паппергер отметил, что основной объем поставок по этим контрактам запланирован на период 2029-2030 годов, что подчеркивает инертность оборонной промышленности в ответ на сегодняшние вызовы.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что прекращение российской агрессии возможно только при условии консолидированного международного принуждения Москвы, а не из-за давления на Киев. Об этом он заявил в резонансном интервью изданию Politico.

Глава государства подчеркнул, что надеется на искреннее желание Вашингтона завершить конфликт, однако отметил: путь к миру лежит из-за усиления санкций и изоляции Кремля.

"Мы не доверяем России, но я думаю и верю, что американцы действительно хотят покончить с этой войной. Я надеюсь, что они нам помогут, но нам нужно большее давление на Россию, а не на меня", — акцентировал Зеленский.



