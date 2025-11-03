Блекаути у РФ не стануть загрозою для режиму Путіна: розкрито вражаючий нюанс

Волонтер Віталій Дайнега вважає, що блекаути в Росії — це чистий військовий популізм, і витрачати на них обмежені ресурси не має сенсу. За його словами, навіть невеликі удари чи тимчасові незручності для росіян лише згуртовують їх навколо Кремля.

Фото: з відкритих джерел

"Подивіться на те, як ФСБ колись підривало житлові будинки — усе робилося, щоб населення стало більш лояльним до режиму", — пояснює Дайнега.

Він підкреслює, що відсутність світла не призведе до падіння режиму, а лише спростить Кремлю рішення про нову мобілізацію.

Волонтер наголошує на обмеженості ресурсів України.

"Кожен далекобійний дрон коштує сотні FPV-шок, тому робити все одночасно неможливо", — говорить він.



Тому навіть якщо ідея масованих ударів по трансформаторах здається привабливою, існують значно пріоритетніші цілі, які реально вплинуть на економіку та ВПК ворога.

Дайнега додає, що будь-які блекаути для росіян — це радше політичний популізм, а не стратегічний крок.



"Медійно прикривати не найприємний кінець оборони Покровська чи Мирнограда через неефективні витрати ресурсів — це та сама логіка популізму, яка нас колись вела до складних втрат", — зазначає він.

За його словами, єдина конфігурація, яка потенційно може мати ефект, — це забезпечення вимерзання цілих міст під час сильної зими. Такий сценарій створить гуманітарну катастрофу на мільйони людей і змусить Росію зосередитися на внутрішніх проблемах. Але навіть тоді ефект неоднозначний: населення може ще більше згуртуватися і готово продовжувати боротьбу.

Тому стратегія Дайнеги проста: знищувати економіку та військово-промисловий комплекс ворога, берегти кожного свого солдата і грати на довгу перспективу. "Ця війна триватиме роками, і ми маємо вистояти хоча б на день довше за них", — підсумовує волонтер. Він закликає зосередитися на реальних, ефективних діях, а не на символічних ударах, які не приносять стратегічного результату.

Як вже писали "Коментарі", Євросоюз побоюється, що Міжнародний валютний фонд (МВФ) може призупинити фінансову допомогу Україні через відмову Бельгії підтримати так званий "репараційний кредит" на 140 млрд євро. Як повідомляє Politico, відсутність бельгійської згоди на кредит ЄС для України здатна спровокувати блокування фінансової підтримки МВФ, що підірве довіру до економічної стабільності країни.