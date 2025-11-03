Блэкауты в РФ не станут угрозой для режима Путина: раскрыт поразительный нюанс

Волонтер Виталий Дайнега считает, что блекауты в России – это чистый военный популизм, и тратить на них ограниченные ресурсы не имеет смысла. По его словам, даже небольшие ушибы или временные неудобства для россиян лишь сплачивают их вокруг Кремля.

Фото: из открытых источников

"Посмотрите на то, как ФСБ когда-то взрывало жилые дома – все делалось, чтобы население стало более лояльным к режиму", – объясняет Дайнега.

Он подчеркивает, что отсутствие света не приведет к падению режима, а лишь упростит Кремлю решение о новой мобилизации.

Волонтер отмечает ограниченность ресурсов Украины.

"Каждый дальнобойный дрон стоит сотни FPV-шок, поэтому делать все одновременно невозможно", — говорит он.



Поэтому даже если идея массированных ударов по трансформаторам кажется привлекательной, существуют более приоритетные цели, реально повлияющие на экономику и ВПК врага.

Дайнега добавляет, что любые блэкауты для россиян — скорее политический популизм, а не стратегический шаг.



"Медийно прикрывать не самый приятный конец обороны Покровска или Мирнограда из-за неэффективных затрат ресурсов — это та самая логика популизма, которая нас когда-то вела к сложным потерям", — отмечает он.

По его словам, единственная конфигурация, которая потенциально может иметь эффект — это обеспечение вымерзания целых городов во время сильной зимы. Такой сценарий создаст гуманитарную катастрофу на миллионы людей и заставит Россию сосредоточиться на внутренних проблемах. Но даже тогда эффект неоднозначен: население может еще больше сплотиться и готово продолжать борьбу.

Поэтому стратегия Дайнеги проста: уничтожать экономику и военно-промышленный комплекс врага, беречь каждого своего солдата и играть на долгую перспективу. "Эта война будет продолжаться годами, и мы должны выстоять хотя бы на день дольше их", — заключает волонтер. Он призывает сосредоточиться на реальных, эффективных действиях, а не на символических ударах, не приносящих стратегического результата.

