Блеф Кремля тріснув в ООН: Україна викрила стратегію Путіна

Мельник заявив про провал цілей РФ, маніпуляції на фронті та спроби зірвати світ ультиматумами

24 березня 2026, 07:12
Кравцев Сергей

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник на засіданні Ради Безпеки звинуватив Росію у провалі ключових цілей війни та свідомому зриві мирних переговорів. За його словами, Москва просуває нереалістичні вимоги, прикриваючись інформаційними маніпуляціями та демонстрацією уявної сили.

Дипломат наголосив, що Росія формує спотворену картину того, що відбувається на фронті. Незважаючи на погіршення реальної ситуації для Кремля, російська сторона намагається створити ілюзію неминучої перемоги та близької капітуляції України.

За оцінкою Мельника, переговорна стратегія Володимира Путіна побудована на блефі та брехні. З одного боку, Москва стверджує, що здатна здобути перемогу, з іншого – не готова обговорювати умови, відмінні від фактичної капітуляції України.

Він також зазначив, що Росія не досягла жодної стратегічної мети від початку повномасштабного вторгнення. За понад три роки бойових дій російські війська змогли окупувати лише близько 9,3 тисяч квадратних кілометрів. За збереження поточних темпів, підкреслив дипломат, на захоплення всієї території України Росії знадобилися б сторіччя.

Окремо Мельник звернув увагу на суперечливі вимоги Москви: водночас наполягаючи на проведенні виборів в Україні, Кремль відмовляється від припинення вогню, без якого виборчий процес неможливий. Такі умови, за його словами, є спробою заблокувати дипломатичне врегулювання.

Українська сторона, навпаки, заявляє про готовність продовжувати переговори. Мельник підкреслив, що Київ залишається прихильним до досягнення справедливого і сталого світу за посередництва США і не має наміру ставати перешкодою на цьому шляху.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя на черговому засіданні озвучив низку традиційних для Кремля звинувачень на адресу України та європейських держав. Дипломат країни-агресорки стверджує, що ситуація навколо конфлікту незабаром трансформується, а умови припинення вогню для української сторони посилюються.




