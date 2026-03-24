Блеф Кремля треснул в ООН: Украина разоблачила стратегию Путина

Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник на заседании Совета Безопасности обвинил Россию в провале ключевых целей войны и сознательном срыве мирных переговоров. По его словам, Москва продвигает нереалистичные требования, прикрываясь информационными манипуляциями и демонстрацией мнимой силы.

Дипломат подчеркнул, что Россия формирует искажённую картину происходящего на фронте. Несмотря на ухудшение реальной ситуации для Кремля, российская сторона пытается создать иллюзию неизбежной победы и близкой капитуляции Украины.

По оценке Мельника, переговорная стратегия Владимира Путина построена на блефе и лжи. С одной стороны, Москва утверждает, что способна одержать победу, с другой – не готова обсуждать условия, отличные от фактической капитуляции Украины.

Он также отметил, что Россия не достигла ни одной стратегической цели с начала полномасштабного вторжения. За более чем три года боевых действий российские войска смогли оккупировать лишь около 9,3 тысячи квадратных километров. При сохранении текущих темпов, подчеркнул дипломат, на захват всей территории Украины России потребовались бы столетия.

Отдельно Мельник обратил внимание на противоречивые требования Москвы: одновременно настаивая на проведении выборов в Украине, Кремль отказывается от прекращения огня, без которого избирательный процесс невозможен. Такие условия, по его словам, являются попыткой заблокировать дипломатическое урегулирование.

Украинская сторона, напротив, заявляет о готовности продолжать переговоры. Мельник подчеркнул, что Киев остаётся приверженным достижению справедливого и устойчивого мира при посредничестве США и не намерен становиться препятствием на этом пути.

