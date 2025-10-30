Битва входить в заключну фазу: нардеп зробив поганий прогноз щодо Покровська

Рубрики
Лиля Воробьева
Ситуація в Покровську та прилеглій агломерації залишається дуже напруженою: російські війська посилено концентрують особовий склад у самому місті й намагаються витиснути звідти Сили оборони. Таку оцінку в ефірі Radio NV дав народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.
Роман Костенко (фото з відкритих джерел)
Він також зауважив, що окупанти прагнуть перекрити шляхи логістики за допомогою дронів, щоб сформувати оточення українських підрозділів, які нині тримають оборону в Покровську.
Нардеп додав, що з 2022 року стратегічна ціль ворога не змінилася — повне захоплення Донецької та Луганської областей у межах адміністративних кордонів.
Костенко підкреслив, що Сили оборони роблять усе можливе, аби стримати наступ РФ у районі Покровська, але наразі перевага на боці противника. На підтвердження цього він навів приклад контрнаступу на Добропільському напрямку, який, за задумом, мав уповільнити просування окупантів.
Насамкінець Костенко наголосив на необхідності прийняття командуванням виважених рішень щодо оборони в агломерації Покровська.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Путін кличе журналістів на фронт, щоб подивитися на блокаду ЗСУ. Міністерство оборони Росії заявило, що отримало від президента РФ Володимира Путіна розпорядження дозволити вільний доступ українським та іноземним журналістам до районів Покровська, Мирнограда і Куп’янська, де, за твердженням Москви, українські війська опинилися в блокаді.У заяві наголошується, що російське командування начебто готове тимчасово призупинити бойові дії на 5–6 годин, аби створити коридори для безпечного в’їзду та виїзду представників медіа. Також запевняється, що під час цього процесу будуть забезпечені умови безпеки як для журналістів, так і для військових РФ.