Битва входить в заключну фазу: нардеп зробив поганий прогноз щодо Покровська

Ситуація в Покровську та прилеглій агломерації залишається дуже напруженою: російські війська посилено концентрують особовий склад у самому місті й намагаються витиснути звідти Сили оборони. Таку оцінку в ефірі Radio NV дав народний депутат, секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко.

Роман Костенко (фото з відкритих джерел)

Він також зауважив, що окупанти прагнуть перекрити шляхи логістики за допомогою дронів, щоб сформувати оточення українських підрозділів, які нині тримають оборону в Покровську.

"Багато хто розумів, що з тими темпами й тими ресурсами, які задіюють росіяни безпосередньо на цьому напрямку, втрата Покровська — це давно було питання часу. І все, що ми робили, це було питання того, щоб пригальмувати просування росіян", — зазначив Костенко.

Нардеп додав, що з 2022 року стратегічна ціль ворога не змінилася — повне захоплення Донецької та Луганської областей у межах адміністративних кордонів.

"Тому це логічно, що ворог буде там тиснути. І при більшому ресурсі ворог потихеньку просувається. Звичайно, там були там деякі помилки, могли на них ми вплинути або не могли, це вже з військової точки зору потрібно оцінювати. Але ворог просувається симетрично по цьому напрямку, намагаючись захопити цю територію", — пояснив парламентарій.

Костенко підкреслив, що Сили оборони роблять усе можливе, аби стримати наступ РФ у районі Покровська, але наразі перевага на боці противника. На підтвердження цього він навів приклад контрнаступу на Добропільському напрямку, який, за задумом, мав уповільнити просування окупантів.

"Чи можна зараз зробити так, щоб ворог не просувався далі? Пам'ятаєте отой контрнаступ, про який президент говорив нещодавно, що ми ведемо контрнаступ на Добропільському напрямку. Оцей контрнаступ мав пригальмувати просування ворога. Там стояли десантні бригади, але ворог там зайняв серйозну оборону. Ну, наскільки ми бачимо, що цей контрнаступ не пройшов успішно і ворог все-таки продовжує просуватись. Я думаю, що всі експерти розуміли, що Покровськ — це питання часу. Питання стояло тільки якого часу. Зараз бачимо, битва входить в таку заключну фазу", — сказав він.

Насамкінець Костенко наголосив на необхідності прийняття командуванням виважених рішень щодо оборони в агломерації Покровська.

"Це щодо оборони правильної, щодо управління вогнем, знищення більшої кількості росіян. Ну і ні в якому разі не допустити оточення і залишення там наших підрозділів, якщо доведеться. Звичайно, потрібно зробити все, щоб не було оточення", — підсумував народний депутат.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Путін кличе журналістів на фронт, щоб подивитися на блокаду ЗСУ. Міністерство оборони Росії заявило, що отримало від президента РФ Володимира Путіна розпорядження дозволити вільний доступ українським та іноземним журналістам до районів Покровська, Мирнограда і Куп’янська, де, за твердженням Москви, українські війська опинилися в блокаді.

У заяві наголошується, що російське командування начебто готове тимчасово призупинити бойові дії на 5–6 годин, аби створити коридори для безпечного в’їзду та виїзду представників медіа. Також запевняється, що під час цього процесу будуть забезпечені умови безпеки як для журналістів, так і для військових РФ.