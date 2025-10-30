Битва входит в заключительную фазу: нардеп сделал плохой прогноз по Покровску

Ситуация в Покровске и близлежащей агломерации остается очень напряженной: русские войска усиленно концентрируют личный состав в самом городе и пытаются вытеснить оттуда Силы обороны. Такую оценку в эфире Radio NV дал народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко.

Роман Костенко (фото из открытых источников)

Он также отметил, что оккупанты стремятся перекрыть пути логистики с помощью дронов, чтобы сформировать окружение украинских подразделений, которые сейчас держат оборону в Покровске.

"Многие понимали, что с теми темпами и теми ресурсами, которые задействуют россияне непосредственно на этом направлении, потеря Покровска — это давно был вопрос времени. И все, что мы делали, это был вопрос того, чтобы притормозить продвижение россиян", — отметил Костенко.

Нардеп добавил, что с 2022 года стратегическая цель врага не изменилась – полный захват Донецкой и Луганской областей в пределах административных границ.

"Поэтому это логично, что враг будет там давить. И при большем ресурсе враг потихоньку продвигается. Конечно, там были там некоторые ошибки, могли на них мы повлиять или не могли, это уже с военной точки зрения нужно оценивать. Но враг продвигается симметрично по этому направлению, пытаясь захватить эту территорию", — пояснил парламентарий.

Костенко подчеркнул, что Силы обороны делают все возможное, чтобы умерить наступление РФ в районе Покровска, но сейчас преимущество на стороне противника. В подтверждение этого он привел пример контрнаступления на Добропольском направлении, которое, по замыслу, должно было замедлить продвижение оккупантов.

"Можно ли сейчас сделать так, чтобы враг не продвигался дальше? Помните то контрнаступление, о котором президент говорил недавно, что мы ведем контрнаступление на Добропольском направлении. Это контрнаступление должно было притормозить продвижение врага. Там стояли десантные бригады, но враг там занял серьезную оборону. и враг все-таки продолжает продвигаться. Я думаю, что все эксперты понимали, что Покровск — вопрос времени какого времени. Сейчас видим, битва входит в такую заключительную фазу", — сказал он.

В заключение Костенко отметил необходимость принятия командованием взвешенных решений по обороне в агломерации Покровска.

"Это насчет обороны правильной, на управление огнем, уничтожение большего количества россиян. Ну и ни в коем случае не допустить окружения и оставление там наших подразделений, если придется. Конечно, нужно сделать все, чтобы не было окружения", — подытожил народный депутат.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин зовет журналистов на фронт, чтобы посмотреть на блокаду ВСУ . Министерство обороны России заявило, что получило от президента РФ Владимира Путина распоряжение разрешить свободный доступ украинским и иностранным журналистам в районы Покровска, Мирнограда и Купянска, где, по утверждению Москвы, украинские войска оказались в блокаде.

В заявлении отмечается, что российское командование вроде бы готово временно приостановить боевые действия на 5–6 часов, чтобы создать коридоры для безопасного въезда и выезда представителей медиа. Также уверяется, что в ходе этого процесса будут обеспечены условия безопасности, как для журналистов, так и для военных РФ.