Битва входит в заключительную фазу: нардеп сделал плохой прогноз по Покровску

Рубрики
МЕНЮ
Лиля Воробьева
Ситуация в Покровске и близлежащей агломерации остается очень напряженной: русские войска усиленно концентрируют личный состав в самом городе и пытаются вытеснить оттуда Силы обороны. Такую оценку в эфире Radio NV дал народный депутат, секретарь Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко.
Роман Костенко (фото из открытых источников)
Он также отметил, что оккупанты стремятся перекрыть пути логистики с помощью дронов, чтобы сформировать окружение украинских подразделений, которые сейчас держат оборону в Покровске.
Нардеп добавил, что с 2022 года стратегическая цель врага не изменилась – полный захват Донецкой и Луганской областей в пределах административных границ.
Костенко подчеркнул, что Силы обороны делают все возможное, чтобы умерить наступление РФ в районе Покровска, но сейчас преимущество на стороне противника. В подтверждение этого он привел пример контрнаступления на Добропольском направлении, которое, по замыслу, должно было замедлить продвижение оккупантов.
В заключение Костенко отметил необходимость принятия командованием взвешенных решений по обороне в агломерации Покровска.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Путин зовет журналистов на фронт, чтобы посмотреть на блокаду ВСУ . Министерство обороны России заявило, что получило от президента РФ Владимира Путина распоряжение разрешить свободный доступ украинским и иностранным журналистам в районы Покровска, Мирнограда и Купянска, где, по утверждению Москвы, украинские войска оказались в блокаде.В заявлении отмечается, что российское командование вроде бы готово временно приостановить боевые действия на 5–6 часов, чтобы создать коридоры для безопасного въезда и выезда представителей медиа. Также уверяется, что в ходе этого процесса будут обеспечены условия безопасности, как для журналистов, так и для военных РФ.