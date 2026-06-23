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Біологічна бомба: розвідка попередила про смертельну загрозу на окупованих територіях

Росіян звинуватили у грубому порушенні правил поховання зараженої худоби та ризик масштабного спалаху сибірки

23 червня 2026, 14:22
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Кравцев Сергей

На тимчасово окупованій території Херсонської області виникла небезпечна ситуація, яка може спричинити серйозні наслідки для місцевих мешканців та навколишнього середовища. Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило про численні порушення при похованні тварин, заражених сибіркою, з боку російських окупаційних структур.

Біологічна бомба: розвідка попередила про смертельну загрозу на окупованих територіях

ГУР Міноборони. Фото: з відкритих джерел

За даними української розвідки, туші інфікованої худоби звозять на спеціальні скотомогильники, розташовані у різних районах регіону. Загалом на окупованій території налічується близько п'ятдесяти таких об'єктів. Найбільшу тривогу викликають поховання біля Асканії-Нової, Скадовська та Залізного Порту.

У ГУР стверджують, що поховання проводять із грубими порушеннями санітарних вимог. Замість обов'язкового знищення шляхом спалювання заражені залишки просто закопуються у землю. При цьому багато скотомогильників перебувають у занедбаному стані, а деякі розташовані менш ніж за кілометр від житлових будинків та транспортних магістралей.

Додаткову загрозу є відсутність захисної інфраструктури. За інформацією розвідки, об'єкти не мають надійних огорож, спеціальних бар'єрів чи систем контролю доступу. Більше того, окупаційна адміністрація не проводить робіт з обслуговування могильників та забезпечення біологічної безпеки.

Ситуацію ускладнюють природні особливості регіону. Частина поховань розташована на територіях із високим рівнем ґрунтових вод, що збільшує ризик поширення небезпечних бактерій. Фахівці нагадують, що збудник сибірки здатний зберігати життєздатність у ґрунті десятиліттями, а в окремих випадках — до ста років.

В українській розвідці вважають, що подібні дії створюють пряму загрозу населенню та аграрному сектору регіону. Крім того, там не відкидають можливості провокацій з боку російських військ. За версією ГУР, окупанти можуть використовувати такі об'єкти для інсценувань та подальших звинувачень України у нібито застосуванні біологічної зброї.

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Джерело: https://t.me/DIUkraine/8743
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