Биологическая бомба: разведка предупредила о смертельной угрозе на оккупированных территориях

На временно оккупированной территории Херсонской области возникла опасная ситуация, которая может обернуться серьезными последствиями для местных жителей и окружающей среды. Главное управление разведки Министерства обороны Украины заявило о многочисленных нарушениях при захоронении животных, зараженных сибирской язвой, со стороны российских оккупационных структур.

ГУР Минобороны. Фото: из открытых источников

По данным украинской разведки, туши инфицированного скота свозят на специальные скотомогильники, расположенные в разных районах региона. Всего на оккупированной территории насчитывается около пятидесяти таких объектов. Наибольшую тревогу вызывают захоронения возле Аскании-Новой, Скадовска и Железного Порта.

В ГУР утверждают, что захоронения проводятся с грубыми нарушениями санитарных требований. Вместо обязательного уничтожения путем сжигания зараженные останки просто закапываются в землю. При этом многие скотомогильники находятся в заброшенном состоянии, а некоторые расположены менее чем в километре от жилых домов и транспортных магистралей.

Дополнительную угрозу представляет отсутствие защитной инфраструктуры. По информации разведки, объекты не имеют надежных ограждений, специальных барьеров или систем контроля доступа. Более того, оккупационная администрация не проводит работ по обслуживанию могильников и обеспечению биологической безопасности.

Ситуацию осложняют природные особенности региона. Часть захоронений расположена на территориях с высоким уровнем грунтовых вод, что увеличивает риск распространения опасных бактерий. Специалисты напоминают, что возбудитель сибирской язвы способен сохранять жизнеспособность в почве десятилетиями, а в отдельных случаях — до ста лет.

В украинской разведке считают, что подобные действия создают прямую угрозу населению и аграрному сектору региона. Кроме того, там не исключают возможности провокаций со стороны российских войск. По версии ГУР, оккупанты могут использовать такие объекты для инсценировок и последующих обвинений Украины в якобы применении биологического оружия.

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