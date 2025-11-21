Міністр оборони Російської Федерації Андрій Білоусов привітав командування та особовий склад підрозділів нібито із окупацією нових населених пунктів України. Про це повідомили в МО РФ.

Білоусов привітав окупантів з нібито захопленням нових населених пунктів Харківщини і Донеччини

Глава російського військового відомства привітав військовослужбовців:

- 27-ї окремої гвардійської мотострілецької Севастопольської Червонопрапорної бригади імені 60-річчя СРСР та 1486-го гвардійського мотострілецького полку з нібито з окупацією Куп'янська у Харківській області.

– 121-го мотострілецького полку з окупацією населеного пункту Петропавлівка у Харківській області.

– 169-ї окремої мотострілецької бригади з окупацією населеного пункту Ямпіль у Донецькій області.

– 252-го мотострілецького полку з окупацією населеного пункту Новоселівка у Донецькій області.

– 254-го мотострілецького полку імені Олександра Матросова з окупацією населеного пункту Ставки у Донецькій області.

"У завзятих у боях із противником військовослужбовці, виявляючи зразки хоробрості та самовідданості, мужньо виконують свій військовий обов'язок, впевнено просуваються вперед, показуючи приклад стійкості та завзятості", – зазначив Міністр оборони РФ Андрій Білоусов.

"В результаті ваших рішучих дій ворог зазнав суттєвих втрат і відступив", – заявив Андрій Білоусов. Крім того, він сказав: "Ви з честю продовжите виконувати бойові завдання, наближаючи нашу перемогу".

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що вороже Міністерство оборони РФ заявило про повну окупацію міста Куп’янську у Харківській області. Раніше таку заяву робив начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов. Окупацію населених пунктів України росіяни називають "звільненням".

"Підрозділами угруповання військ "Захід" внаслідок активних дій завершено звільнення міста Куп'янська у Харківській області", – написали в МО РФ та опублікували відео з кадрами з різних районів міста. У Центрі протидії дезінформації РНБО спростували таку інформацію та наголосили, що "захоплення Куп’янська" – це фейк.