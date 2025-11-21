Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав подразделений якобы с оккупацией новых населенных пунктов Украины. Об этом сообщили в МО РФ.

Белоусов поздравил оккупантов с якобы захватом новых населенных пунктов Харьковщины и Донбасса

Глава российского военного ведомства поздравил военнослужащих:

- 27-й отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады имени 60-летия СССР и 1486-го гвардейского мотострелкового полка с якобы с оккупацией Купянска в Харьковской области.

- 121-го мотострелкового полка с оккупацией населенного пункта Петропавловка в Харьковской области.

- 169-й отдельной мотострелковой бригады с оккупацией населенного пункта Ямполь в Донецкой области.

- 252-го мотострелкового полка с оккупацией населенного пункта Новоселовка в Донецкой области.

- 254-го мотострелкового полка имени Александра Матросова с оккупацией населенного пункта Ставки в Донецкой области.

"В упорных в боях с противником военнослужащие, проявляя образцы храбрости и самоотверженности, мужественно исполняют свой воинский долг, уверенно продвигаются вперед, показывая пример стойкости и упорства", – отметил Министр обороны РФ Андрей Белоусов.

"В результате ваших решительных действий враг понес существенные потери и отступил", – заявил Андрей Белоусов. Кроме того, он сказал: "Вы с честью продолжите выполнять боевые задачи, приближая нашу победу".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что враждебное Министерство обороны РФ заявило о полной оккупации города Купянска в Харьковской области. Ранее такое заявление делал начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. Оккупацию населенных пунктов Украины россияне называют "освобождением".

"Подразделениями группировки войск "Запад" в результате активных действий завершено освобождение города Купянска в Харьковской области", — написали в МО РФ и опубликовали видео с кадрами из разных районов города. В Центре противодействия дезинформации СНБО опровергли такую информацию и подчеркнули, что "захват Купянска" – это фейк.