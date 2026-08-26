Білорусь все ж таки готується до війни: що почала будувати прямо на кордоні з Україною

У Білорусі поблизу українського кордону створюють нову залізничну інфраструктуру, яка дозволить швидко вивантажувати важку військову техніку безпосередньо з ешелонів. Про це повідомляє білоруська служба "Радіо Свобода" із посиланням на проектну документацію, отриману Товариством залізничників Білорусі.

Кордон України та Білорусі. Фото: із відкритих джерел

Об'єкт офіційно називається "Будівництво полігону на Гомельщині". Згідно з документами, окрему залізничну під'їзну колію планують збудувати біля села Якимівка. Він розрахований одразу на 60 вагонів. Поруч передбачено вантажну платформу з пандусом, призначеним для вивантаження як колісної, так і гусеничної техніки.

Така конфігурація може дозволити суттєво прискорити перекидання техніки із залізниці безпосередньо на територію військового об'єкта. При цьому точне розташування нової інфраструктури поки що публічно не розкривається.

Особливий інтерес викликає те, що будівництво ведеться на тлі створення великого військового об'єкту неподалік Гомеля. Роботи зі зведення нової бази продовжуються з кінця 2023 року. Передбачається, що там може бути розміщена 37 окрема десантно-штурмова бригада Сил спеціальних операцій Білорусі.

Бригаду влада Олександра Лукашенка створила у 2025 році, пояснюючи її появу необхідністю посилити так званий південний сектор та протистояти загрозам з боку України.

Нова територія вже поділена на кілька функціональних зон. Східна частина на державних кадастрових картах позначена як "військове містечко", а західна — як "навчально-тактичне поле".

У червні 2026 повідомлялося про завершення будівництва окремих об'єктів військового містечка. Наразі увагу привертає залізнична складова. Її параметри свідчать про те, що об'єкт проектують не просто для навчальних потреб, а з урахуванням можливості масштабного перекидання та оперативного розвантаження військової техніки.

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