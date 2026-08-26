Беларусь все же готовится к войне: что начала строить прямо на границе с Украиной

В Беларуси вблизи украинской границы создают новую железнодорожную инфраструктуру, которая позволит быстро выгружать тяжелую военную технику непосредственно из эшелонов. Об этом сообщает белорусская служба "Радио Свобода" со ссылкой на проектную документацию, полученную Обществом железнодорожников Беларуси.

Граница Украины и Беларуси. Фото: из открытых источников

Объект официально называется "Строительство полигона в Гомельской области". Согласно документам, отдельный железнодорожный подъездной путь планируют построить возле деревни Якимовка. Он рассчитан сразу на 60 вагонов. Рядом предусмотрена грузовая платформа с пандусом, предназначенным для выгрузки как колесной, так и гусеничной техники.

Такая конфигурация может позволить существенно ускорить переброску техники с железной дороги непосредственно на территорию военного объекта. При этом точное расположение новой инфраструктуры пока публично не раскрывается.

Особый интерес вызывает то, что строительство ведется на фоне создания крупного военного объекта неподалеку от Гомеля. Работы по возведению новой базы продолжаются с конца 2023 года. Предполагается, что там может быть размещена 37-я отдельная десантно-штурмовая бригада Сил специальных операций Беларуси.

Бригаду власти Александра Лукашенко создали в 2025 году, объясняя ее появление необходимостью усилить так называемый южный сектор и противостоять угрозам со стороны Украины.

Новая территория уже разделена на несколько функциональных зон. Восточная часть на государственных кадастровых картах обозначена как "военный городок", а западная – как "учебно-тактическое поле".

В июне 2026 года сообщалось о завершении строительства отдельных объектов военного городка. Теперь внимание привлекает железнодорожная составляющая. Ее параметры свидетельствуют о том, что объект проектируют не просто для учебных нужд, а с учетом возможности масштабной переброски и оперативной выгрузки военной техники.

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