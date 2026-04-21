Безпосереднє керування дронами з РФ: українців попередили про нову страшну тактику окупантів
Безпосереднє керування дронами з РФ: українців попередили про нову страшну тактику окупантів

Українські військові вже розробляють і впроваджують заходи для протидії цим загрозам

21 квітня 2026, 11:05
Клименко Елена

Російські окупаційні війська продовжують удосконалювати технології повітряних атак, використовуючи нові системи зв’язку, зокрема mesh-мережі, які дають змогу керувати безпілотниками фактично в режимі реального часу навіть із території РФ. Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Фото: з відкритих джерел

Він зазначив, що раніше траєкторії польоту ракет і дронів-камікадзе, таких як "Шахед", задавалися заздалегідь — із врахуванням погодних умов, цілей та інших параметрів місії. Однак нині противник дедалі частіше переходить до більш гнучкого та складного дистанційного управління. 

За словами Ігната, mesh-мережа працює за принципом взаємопов’язаних безпілотників, які передають сигнал один одному та виконують роль ретрансляторів. Це дозволяє оператору з території Росії змінювати маршрут польоту дрона вже під час виконання завдання, коригуючи його напрям і ціль у реальному часі.

Він також повідомив, що зафіксовані випадки, коли безпілотники типу "Шахед" і "Гербера" використовувалися для прицільних ударів по рухомих об’єктах, зокрема автомобілях, мобільних вогневих групах і навіть залізничному транспорту.

Коментуючи нещодавній удар по будинку радника міністра оборони Сергія Бескрестнова, Ігнат підкреслив, що виключати жодні сценарії не можна. За його словами, російські атаки не обмежуються виключно військовими цілями, адже під обстріли часто потрапляють і житлові будинки — як багатоквартирні, так і приватні. Українські військові вже працюють над розробкою та впровадженням рішень, які мають підвищити ефективність протидії таким технологічним викликам.

