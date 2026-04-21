Непосредственное управление дронами из РФ: украинцев предупредили о новой страшной тактике оккупантов

Российские оккупационные войска продолжают совершенствовать технологии воздушных атак, используя новые системы связи, в частности, mesh-сети, которые позволяют управлять беспилотниками фактически в режиме реального времени даже с территории РФ. Об этом в эфире телемарафона сообщил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнатий.

Он отметил, что ранее траектории полета ракет и дронов-камикадзе, таких как "Шахед", задавались заранее — с учетом погодных условий, целей и других параметров миссии. Однако в настоящее время противник все чаще переходит в более гибкое и сложное дистанционное управление.

По словам Игната, mesh-сеть работает по принципу взаимосвязанных беспилотников, которые передают сигнал друг другу и выполняют роль ретрансляторов. Это позволяет оператору с территории России изменять маршрут полета дрона уже при выполнении задания, корректируя его направление и цель в реальном времени.

Он также сообщил, что зафиксированы случаи, когда беспилотники типа "Шахед" и "Гербера" использовались для прицельных ударов по движущимся объектам, в том числе автомобилям, мобильным огневым группам и даже железнодорожному транспорту.

Комментируя недавний удар по дому советника министра обороны Сергея Бескрестнова, Игнат подчеркнул, что исключать сценарии нельзя. По его словам, российские атаки не ограничиваются исключительно военными целями, ведь под обстрелы часто попадают и жилые дома как многоквартирные, так и частные. Украинские военные уже работают над разработкой и внедрением решений, которые должны повысить эффективность противодействия таким технологическим вызовам.

