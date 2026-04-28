Безперервна атака шахедами довела ціле місто до межі: вражаючі деталі наслідків

Уранці у вівторок, 28 квітня, російські війська здійснили чергову атаку безпілотниками по місту Конотоп у Сумській області. Повітряна тривога, яка почалася ще в нічний час, супроводжувалася серією вибухів, а протягом усього ранку в небі над містом фіксували проліт ударних дронів типу "Шахед".

Про наслідки обстрілу повідомив міський голова Конотопа Артем Семеніхін. За його словами, удари прийшлися по цивільній інфраструктурі, житловому сектору та об’єктах соціального призначення. У результаті атаки зафіксовано руйнування багатоповерхових і приватних будинків, а також пошкодження адміністративних споруд.

Окремо мер зазначив, що під удар потрапила центральна районна лікарня, що створює додаткові труднощі для медичної системи міста. Також зазнала пошкоджень трамвайна інфраструктура, через що один із маршрутів було тимчасово зупинено, а згодом ухвалили рішення призупинити рух усього міського транспорту.

Пізніше стало відомо, що одна з атак була спрямована на об’єкт енергетичної інфраструктури. Внаслідок цього частина Конотопа залишилася без електропостачання. Водночас виникли перебої з подачею води. Міська влада повідомила про введення тимчасового графіка водопостачання в одному з мікрорайонів — вода подаватиметься лише вранці та ввечері у визначені години.

Міська адміністрація наголошує, що критична інфраструктура продовжує працювати в умовах значних пошкоджень, а служби ліквідовують наслідки ударів.

Водночас у ніч на 28 квітня російські сили також атакували Суми. Там унаслідок удару дрона пошкоджено приватні будинки та торговий об’єкт, вибуховою хвилею вибито вікна.

