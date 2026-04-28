Непрерывная атака шахедами довела целый город до предела: впечатляющие детали последствий

Утром во вторник, 28 апреля, российские войска совершили очередную атаку беспилотниками по городу Конотоп в Сумской области. Начавшаяся еще в ночное время воздушная тревога сопровождалась серией взрывов, а на протяжении всего утра в небе над городом фиксировали пролет ударных дронов типа "Шахед".

О последствиях обстрела сообщил городской голова Конотопа Артем Семенихин. По его словам, удары пришлись по гражданской инфраструктуре, жилищному сектору и объектам социального назначения. В результате атаки зафиксировано разрушение многоэтажных и частных домов, а также повреждение административных построек.

Отдельно мэр отметил, что под удар попала центральная районная больница, создающая дополнительные трудности для медицинской системы города. Также получила повреждения трамвайная инфраструктура, из-за чего один из маршрутов был временно остановлен, а впоследствии приняли решение приостановить движение всего городского транспорта.

Позже стало известно, что одна из атак была направлена на объект энергетической инфраструктуры. В результате часть Конотопа осталась без электроснабжения. В то же время, возникли перебои с подачей воды. Городские власти сообщили о введении временного графика водоснабжения в одном из микрорайонов — вода будет подаваться только утром и вечером в установленные часы.

Городская администрация отмечает, что критическая инфраструктура продолжает работать в условиях серьезных повреждений, а службы ликвидируют последствия ударов.

В то же время, в ночь на 28 апреля российские силы также атаковали Сумы. Там в результате удара дрона повреждены частные дома и торговый объект, взрывной волной выбиты окна.

Как уже писали "Комментарии", нефтепровод "Дружба" снова заработал, и это решение стало частью сложной политической договоренности внутри ЕС. Венгрия и Словакия, получившие возможность возобновить поставки российской нефти по этому маршруту, согласились не блокировать финансовую помощь Украине — в частности миллиардный кредитный пакет от Евросоюза.