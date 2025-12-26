Голова Європейської народної партії у Європарламенті Манфред Вебер висловив думку, що німецькі військові повинні бути розміщені в Україні під прапором ЄС для сприяння стабільності та можливого встановлення миру. За повідомленням видання Spiegel, він вважає, що участь Німеччини у військових заходах є ключовою для гарантування безпеки на континенті, однак важливо, щоб це відбувалося в рамках європейської коаліції, а не окремо під національним прапором.

Фото: з відкритих джерел

Вебер підкреслив, що покладатися виключно на американські зусилля для мирного врегулювання, як, наприклад, ініціативи президента США Дональда Трампа, недостатньо. Він зазначив, що Європа не може залишатися осторонь і повинна активно брати на себе відповідальність за захист України. За його словами, після припинення бойових дій або підписання мирної угоди, європейський прапор має символізувати присутність і гарантію безпеки вздовж лінії фронту.

Водночас новини з Києва свідчать, що президент Володимир Зеленський найближчим часом планує зустріч з Дональдом Трампом. Деталі зустрічі, включаючи точну дату та місце проведення, наразі не розголошуються. Раніше Зеленський повідомляв, що мав продуктивну телефонну розмову зі спеціальними посланцями президента США — Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. За даними ЗМІ, зустріч відбудеться цієї неділі у Мар-а-Лаго, приватній резиденції Трампа у Флориді.

Як вже писали "Коментарі", у Кремлі проаналізували інформацію, яку отримав спецпосланець російського диктатора Кирило Дмитрієв після поїздки до США для переговорів щодо завершення війни в Україні. На її основі відбувся контакт між представниками адміністрацій Росії та Сполучених Штатів, повідомив прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков.