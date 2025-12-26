Глава Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер выразил мнение, что немецкие военные должны быть размещены в Украине под флагом ЕС для содействия стабильности и возможного установления мира. По сообщению издания Spiegel, он считает, что участие Германии в военных мероприятиях является ключевым для обеспечения безопасности на континенте, однако важно, чтобы это происходило в рамках европейской коалиции, а не отдельно под национальным флагом.

Фото: из открытых источников

Вебер подчеркнул, что полагаться исключительно на американские усилия по мирному урегулированию, как, например, инициативы президента США Дональда Трампа, недостаточно. Он отметил, что Европа не может оставаться в стороне и должна активно брать на себя ответственность за защиту Украины. По его словам, после прекращения боевых действий или подписания мирного соглашения европейский флаг должен символизировать присутствие и гарантию безопасности вдоль линии фронта.

В то же время, новости из Киева свидетельствуют, что президент Владимир Зеленский в ближайшее время планирует встречу с Дональдом Трампом. Детали встречи, включая точную дату и место проведения, пока не разглашаются. Ранее Зеленский сообщал, что имел продуктивный телефонный разговор со специальными посланниками президента США — Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. По данным СМИ, встреча состоится в это воскресенье во Мар-а-Лаго, частной резиденции Трампа во Флориде.

Как уже писали "Комментарии", в Кремле проанализировали информацию, полученную спецпосланником российского диктатора Кириллом Дмитриевым после поездки в США для переговоров по завершению войны в Украине. На ее основе состоялся контакт между представителями администраций России и Соединенных Штатов, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.