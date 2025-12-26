logo

BTC/USD

87409

ETH/USD

2917.19

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49.56

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Безопасность Украины: в ЕС анонсировали крайне неожиданный шаг
commentss НОВОСТИ Все новости

Безопасность Украины: в ЕС анонсировали крайне неожиданный шаг

По мнению лидера ЕНП, Европа должна отвечать за безопасность Украины

26 декабря 2025, 15:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Глава Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер выразил мнение, что немецкие военные должны быть размещены в Украине под флагом ЕС для содействия стабильности и возможного установления мира. По сообщению издания Spiegel, он считает, что участие Германии в военных мероприятиях является ключевым для обеспечения безопасности на континенте, однако важно, чтобы это происходило в рамках европейской коалиции, а не отдельно под национальным флагом.

Безопасность Украины: в ЕС анонсировали крайне неожиданный шаг

Фото: из открытых источников

Вебер подчеркнул, что полагаться исключительно на американские усилия по мирному урегулированию, как, например, инициативы президента США Дональда Трампа, недостаточно. Он отметил, что Европа не может оставаться в стороне и должна активно брать на себя ответственность за защиту Украины. По его словам, после прекращения боевых действий или подписания мирного соглашения европейский флаг должен символизировать присутствие и гарантию безопасности вдоль линии фронта.

В то же время, новости из Киева свидетельствуют, что президент Владимир Зеленский в ближайшее время планирует встречу с Дональдом Трампом. Детали встречи, включая точную дату и место проведения, пока не разглашаются. Ранее Зеленский сообщал, что имел продуктивный телефонный разговор со специальными посланниками президента США — Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером. По данным СМИ, встреча состоится в это воскресенье во Мар-а-Лаго, частной резиденции Трампа во Флориде.

Как уже писали "Комментарии", в Кремле проанализировали информацию, полученную спецпосланником российского диктатора Кириллом Дмитриевым после поездки в США для переговоров по завершению войны в Украине. На ее основе состоялся контакт между представителями администраций России и Соединенных Штатов, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости