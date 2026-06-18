Безкінечні вибухи і страшні пожежі: дрони вщент розтрощили стратегічні мости у Криму

У ніч на 18 червня тимчасово окупований Крим зазнав чергової атаки безпілотників. Під ударом опинилися два транспортні об’єкти — залізничний та автомобільний мости, які відіграють важливу роль у логістичному забезпеченні російських військ на південному напрямку.

Фото: з відкритих джерел

За інформацією проукраїнського Telegram-каналу "Кримський вітер", із посиланням на свідчення місцевих жителів, вибухи пролунали в районі залізничного мосту через Північно-Кримський канал поблизу населеного пункту Роздольне Ічкінського району. Очевидці повідомляли про серію вибухів — орієнтовно близько двадцяти.

Окрім залізничної інфраструктури, під удар також потрапив автомобільний міст, відомий як "горбатий", який розташований поруч із залізничним переходом. Обидва об’єкти зазнали впливу атаки, однак точний масштаб пошкоджень наразі не встановлений.

У соціальних мережах поширюються відео та фото, на яких зафіксовано вибухи та подальше займання в районі залізничного мосту. На кадрах видно густий дим і пожежу, що виникла після серії ударів.

Зазначається, що уражені об’єкти мають стратегічне значення для російських окупаційних сил. Через ці мости здійснюється перекидання військової техніки, боєприпасів та пального для забезпечення угруповань РФ на півдні України. Порушення їхньої роботи може суттєво вплинути на стабільність ворожої логістики в регіоні.

Портал "Коментарі" вже писав, що мешканка Москви емоційно прокоментувала наслідки атаки безпілотників на нафтопереробну інфраструктуру міста. Жінка поскаржилася на уламки, густий дим і загальну ситуацію в районі, зазначивши, що через події частина людей може зіткнутися з проблемами з поїздками на роботу або навчання.