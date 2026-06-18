Бесконечные взрывы и страшные пожары: дроны наголову разбили стратегические мосты в Крыму

В ночь на 18 июня временно оккупированный Крым подвергся очередной атаке беспилотников. Под ударом оказались два транспортных объекта – железнодорожный и автомобильный мосты, которые играют важную роль в логистическом обеспечении российских войск на южном направлении.

Фото: из открытых источников

По информации проукраинского Telegram-канала "Крымский ветер", со ссылкой на свидетельства местных жителей, взрывы прогремели в районе железнодорожного моста через Северо-Крымский канал вблизи населенного пункта Раздольное Ичкинского района. Очевидцы сообщали о серии взрывов – ориентировочно около двадцати.

Кроме железнодорожной инфраструктуры, под удар также попал автомобильный мост, известный как горбатый, который расположен рядом с железнодорожным переходом. Оба объекта испытали влияние атаки, однако точный масштаб повреждений пока не установлен.

В социальных сетях распространяются видео и фото, где зафиксированы взрывы и дальнейшее воспламенение в районе железнодорожного моста. На кадрах виден густой дым и пожар, возникший после серии ударов.

Отмечается, что пораженные объекты имеют стратегическое значение для российских оккупационных сил. Через эти мосты осуществляется опрокидывание военной техники, боеприпасов и горючего для обеспечения группировок РФ на юге Украины. Нарушение их работы может оказать существенное влияние на стабильность враждебной логистики в регионе.

Портал "Комментарии" уже писал, что жительница Москвы эмоционально прокомментировала последствия атаки беспилотников на нефтеперерабатывающую инфраструктуру города. Женщина пожаловалась на обломки, густой дым и общую ситуацию в районе, отметив, что из-за событий часть людей может столкнуться с проблемами с поездками на работу или учебу.