"Без козирів залишився Путін": на Заході несподівано пояснили, як Трамп допоміг Україні

Політика президента США Дональда Трампа щодо України, незважаючи на жорстку критику, могла призвести до несподіваного результату. Таку думку висловив фінансист та журналіст Білл Броудер у колонці для The Telegraph, заявивши, що дії голови Білого дому ненавмисно допомогли Києву змінити стратегічний баланс у війні.

Трамп та Путін. Фото: з відкритих джерел

Автор нагадує, що Трамп обіцяв завершити російсько-українську війну за 24 години, проте цього не сталося. Водночас, на думку Броудера, саме рішення нової американської адміністрації створили для України умови, яких не існувало за президентства Джо Байдена.

Журналіст зазначає, що адміністрація Байдена надала Києву понад 66 млрд. доларів військової допомоги, проте супроводжувала її жорсткими обмеженнями. Україна фактично не могла завдавати ударів по території Росії, побоюючись ескалації конфлікту та реакції Москви.

Броудер вважає, що такі обмеження дозволяли російським військам без перешкод концентрувати сили біля кордону перед новими наступами.

Після повернення Трампа до Білого дому ситуація змінилася. Хоча Вашингтон скоротив допомогу Україні та зажадав компенсації частини видатків, США фактично перестали диктувати Києву умови застосування озброєння. Це, на думку автора, дозволило Україні значно активізувати удари по нафтопереробних заводах, підприємствах оборонної промисловості та логістичним маршрутам Росії.

"Трамп сказав Зеленському, що не має козирів. Виявляється, саме Путін залишився ні з чим", — робить висновок Броудер.

При цьому журналіст закликає західні країни не знижувати підтримку України. Він вважає за необхідне посилити постачання озброєнь і систем ППО, конфіскувати близько 300 млрд доларів заморожених російських резервів і направити ці кошти на фінансування української оборони, а також посилити санкції проти компаній, які продовжують закуповувати російську нафту.

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