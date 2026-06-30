Политика президента США Дональда Трампа в отношении Украины, несмотря на жесткую критику, могла привести к неожиданному результату. Такое мнение высказал финансист и журналист Билл Броудер в колонке для The Telegraph, заявив, что действия главы Белого дома непреднамеренно помогли Киеву изменить стратегический баланс в войне.

Трамп и Путин. Фото: из открытых источников

Автор напоминает, что Трамп обещал завершить российско-украинскую войну за 24 часа, однако этого не произошло. Вместе с тем, по мнению Броудера, именно решения новой американской администрации создали для Украины условия, которых не существовало при президентстве Джо Байдена.

Журналист отмечает, что администрация Байдена предоставила Киеву более 66 млрд долларов военной помощи, однако сопровождала ее жесткими ограничениями. Украина фактически не могла наносить удары по территории России, опасаясь эскалации конфликта и реакции Москвы.

Броудер считает, что такие ограничения позволяли российским войскам беспрепятственно концентрировать силы у границы перед новыми наступлениями.

После возвращения Трампа в Белый дом ситуация изменилась. Хотя Вашингтон сократил помощь Украине и потребовал компенсации части расходов, США фактически перестали диктовать Киеву условия применения вооружения. Это, по мнению автора, позволило Украине значительно активизировать удары по нефтеперерабатывающим заводам, предприятиям оборонной промышленности и логистическим маршрутам России.

"Трамп сказал Зеленскому, что у него нет козырей. Оказывается, именно Путин остался ни с чем", — делает вывод Броудер.

При этом журналист призывает западные страны не снижать поддержку Украины. Он считает необходимым усилить поставки вооружений и систем ПВО, конфисковать около 300 млрд долларов замороженных российских резервов и направить эти средства на финансирование украинской обороны, а также ужесточить санкции против компаний, продолжающих закупать российскую нефть.

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