Війна з Росією «Без компромісів»: Лавров знову висунув ультиматум НАТО та Україні
«Без компромісів»: Лавров знову висунув ультиматум НАТО та Україні

У ISW підкреслюють, Кремль публічно підтверджує незмінність військових цілей і не готує росіян до поступок

12 лютого 2026, 07:31
Автор:
Кравцев Сергей

Глава МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв'ю пропагандистському каналу "Емпатія Манучі" 11 лютого знову озвучив ключові вимоги Москви до НАТО та України, фактично повторивши ультиматуми 2021-2022 років. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

«Без компромісів»: Лавров знову висунув ультиматум НАТО та Україні

Сергій Лавров. Фото: з відкритих джерел

За словами Лаврова, Росія наполягає на припиненні розширення НАТО і вимагає, щоб Альянс не розміщував сили у країнах, що приєдналися після 1997 року. Він підкреслив, що для Москви питання безпеки є такими, що "не підлягають обговоренню".

Крім того, міністр заявив, що Україна "зобов'язана" скасувати закони щодо використання російської мови, а також переглянути політику щодо Української православної церкви Московського патріархату. Лавров наголосив, що Росія "не змінить цих позицій".

Аналітики ISW звертають увагу на те, що подібні заяви, зроблені саме на пропагандистському майданчику, свідчать про намір Кремля підтвердити незмінність початкових цілей війни перед внутрішньою аудиторією. За оцінкою експертів, російське керівництво не готує суспільство, зокрема його провоєнну частину, до можливих компромісів задля завершення конфлікту.

Таким чином, публічна риторика Москви продовжує демонструвати жорстку лінію та відсутність сигналів про готовність до поступок у переговорах з Україною та Заходом.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Адміністрація США активізує тиск на союзників Росії, прагнучи обмежити можливості Кремля продовжувати війну проти України. Про це повідомляє Fox News.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Путін у паніці: чому "тасує" військове керівництво РФ під час активної фази бойових дій.




Джерело: https://chatgpt.com/c/698d5fd7-c178-832b-a3d0-53e0f4e6ef24
