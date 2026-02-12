«Без компромиссов»: Лавров вновь выдвинул ультиматум НАТО и Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью пропагандистскому каналу "Эмпатия Манучи" 11 февраля вновь озвучил ключевые требования Москвы к НАТО и Украине, фактически повторив ультиматумы 2021–2022 годов. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

По словам Лаврова, Россия настаивает на прекращении расширения НАТО и требует, чтобы Альянс не размещал силы в странах, присоединившихся после 1997 года. Он подчеркнул, что для Москвы вопросы безопасности являются "неподлежащими обсуждению".

Кроме того, министр заявил, что Украина "обязана" отменить законы, касающиеся использования русского языка, а также пересмотреть политику в отношении Украинской православной церкви Московского патриархата. Лавров подчеркнул, что Россия "не изменит этих позиций".

Аналитики ISW обращают внимание, что подобные заявления, сделанные именно на пропагандистской площадке, свидетельствуют о намерении Кремля подтвердить неизменность первоначальных целей войны перед внутренней аудиторией. По оценке экспертов, российское руководство не готовит общество, в том числе его провоенную часть, к возможным компромиссам ради завершения конфликта.

Таким образом, публичная риторика Москвы продолжает демонстрировать жесткую линию и отсутствие сигналов о готовности к уступкам в переговорах с Украиной и Западом.

