logo

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.03

EUR/UAH

51.21

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией «Без компромиссов»: Лавров вновь выдвинул ультиматум НАТО и Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

«Без компромиссов»: Лавров вновь выдвинул ультиматум НАТО и Украине

В ISW подчёркивают, Кремль публично подтверждает неизменность военных целей и не готовит россиян к уступкам

12 февраля 2026, 07:31
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью пропагандистскому каналу "Эмпатия Манучи" 11 февраля вновь озвучил ключевые требования Москвы к НАТО и Украине, фактически повторив ультиматумы 2021–2022 годов. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

«Без компромиссов»: Лавров вновь выдвинул ультиматум НАТО и Украине

Сергей Лавров. Фото: из открытых источников

По словам Лаврова, Россия настаивает на прекращении расширения НАТО и требует, чтобы Альянс не размещал силы в странах, присоединившихся после 1997 года. Он подчеркнул, что для Москвы вопросы безопасности являются "неподлежащими обсуждению".

Кроме того, министр заявил, что Украина "обязана" отменить законы, касающиеся использования русского языка, а также пересмотреть политику в отношении Украинской православной церкви Московского патриархата. Лавров подчеркнул, что Россия "не изменит этих позиций".

Аналитики ISW обращают внимание, что подобные заявления, сделанные именно на пропагандистской площадке, свидетельствуют о намерении Кремля подтвердить неизменность первоначальных целей войны перед внутренней аудиторией. По оценке экспертов, российское руководство не готовит общество, в том числе его провоенную часть, к возможным компромиссам ради завершения конфликта.

Таким образом, публичная риторика Москвы продолжает демонстрировать жесткую линию и отсутствие сигналов о готовности к уступкам в переговорах с Украиной и Западом.

Читайте также на портале "Комментарии" — Администрация США активизирует давление на союзников России, стремясь ограничить возможности Кремля продолжать войну против Украины. Об этом сообщает Fox News. 

Также издание "Комментарии" сообщало – Путин в панике: почему "тасует" военное руководство РФ во время активной фазы боевых действий.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://chatgpt.com/c/698d5fd7-c178-832b-a3d0-53e0f4e6ef24
Теги:

Новости

Все новости