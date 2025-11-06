logo_ukra

Без цього ворог піде далі: у ЗСУ звернулися із жорсткою заявою про війну
commentss НОВИНИ Всі новини

Без цього ворог піде далі: у ЗСУ звернулися із жорсткою заявою про війну

Українські війська постійно відбивають спроби прориву, але без значної підтримки стримати ворога неможливо.

6 листопада 2025, 12:25
Автор:
avatar

Клименко Елена

Єдиний шлях до стабілізації фронтової ситуації — значне збільшення особового складу, вважає начальник відділення комунікації 63-ї окремої механізованої бригади Ростислав Ящишин в ефірі "Київ24".

Без цього ворог піде далі: у ЗСУ звернулися із жорсткою заявою про війну

Фото: з відкритих джерел

За його словами, російські війська мають чисельну перевагу і постійно підсилюють свої підрозділи.

"У них просто необмежена, безлімітна кількість піхоти, яку вони кидають на наші позиції. У нас людей немає. Тому наразі ми не можемо повністю запобігти цій ситуації", — підкреслив військовий. 

Попри це, українські сили ефективно застосовують розвідувальні дрони.

"Ми бачимо все за допомогою наших дронів. І дрони, і піхота проводять якісні зачистки там, де ворог намагається закріпитися", — розповів Ящишин. 

Для цього сформовано зведену батальйонно-тактичну групу, що складається з досвідчених бійців різних підрозділів. Вони діють локально, усуваючи спроби противника закріпитися на позиціях.

Процес зачисток триває постійно, адже ворог намагається відновити контроль над раніше втраченими територіями.

"Ми зачистили сьогодні — завтра вони знову прийшли. Це процес постійний, інакше бути не може", — пояснив військовий. 

Ящишин наголошує, що лише суттєве підкріплення особовим складом, розширення кількості спостережних пунктів і укріплень дозволить стабілізувати фронт.

"Тільки суттєве підкріплення особовим складом дозволить стабілізувати фронт. Інакше ми лише реагуватимемо на чергові інфільтрації", — підсумував він. 

