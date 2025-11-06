logo

Без этого враг пойдет дальше: в ВСУ обратились с жестким заявлением о войне

Украинские войска постоянно отражают попытки прорыва, но без поддержания врага невозможно.

6 ноября 2025, 12:25
Клименко Елена

Единственный путь к стабилизации фронтовой ситуации — значительное увеличение личного состава, считает начальник отделения коммуникации 63-й отдельной механизированной бригады Ростислав Ящишин в эфире "Киев24".

Без этого враг пойдет дальше: в ВСУ обратились с жестким заявлением о войне

По его словам, российские войска обладают численным преимуществом и постоянно усиливают свои подразделения.

"У них просто неограниченное, безлимитное количество пехоты, которое они бросают на наши позиции. У нас людей нет. Поэтому пока мы не можем полностью предотвратить эту ситуацию", — подчеркнул военный.

Тем не менее, украинские силы эффективно применяют разведывательные дроны.

"Мы видим все с помощью наших дронов. И дроны, и пехота производят качественные зачистки там, где враг пытается закрепиться", — рассказал Ящишин.

Для этого сформирована сводная батальонно-тактическая группа, состоящая из опытных бойцов разных подразделений. Они действуют локально, устраняя попытки противника закрепиться на позициях.

Процесс зачистки продолжается постоянно, ведь враг пытается восстановить контроль над ранее утраченными территориями.

"Мы зачистили сегодня — завтра они снова пришли. Это процесс постоянный, иначе быть не может", — объяснил военный.

Ящишин отмечает, что только существенное подкрепление личным составом, расширение числа наблюдательных пунктов и укреплений позволит стабилизировать фронт.

"Только существенное подкрепление личным составом позволит стабилизировать фронт. Иначе мы будем только реагировать на очередные инфильтрации", — подытожил он.

Как уже писали "Комментарии", Польша планирует поставлять американский газ в Словакию, создавая реальную альтернативу российским энергоресурсам. Об этом во время совместной пресс-конференции в Братиславе сообщили президенты обеих стран — Петер Пеллегрини и Кароль Навроцкий.



