Без цього Україна не вистоїть: президент Чехії зробив заяву про війну

Чеський президент Петро Павло висловився за збереження ініціативи щодо постачання боєприпасів на підтримку України, яку найбільша опозиційна сила пообіцяла переглянути у разі приходу до влади. Як повідомляє портал "Коментарі", про це він сказав журналістам у понеділок на полях сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Петр Павел. Фото: з відкритих джерел

Петро Павло наголосив, що для Чехії було б небезпечно відмовитися від допомоги Україні.

"Якщо ми хочемо поважати те, що світ має функціонувати на основі певних правил, то ми маємо підтримувати кожного, хто є жертвою порушення таких правил", – сказав чеський лідер.

Президент Чехії також нагадав, що ініціатива щодо постачання снарядів "довела свою ефективність з точки зору якості та надійності постачання боєприпасів, які потрібні Україні для того, щоб вона могла захищатися".

"Я думаю, що з цього погляду ми маємо продовжувати дивитися на це, тому що будь-яка спроба обмежити або скасувати цю ініціативу насправді зустріне велике нерозуміння навіть з боку наших союзників, тому що вони довіряють цьому процесу, і ми фактично втратимо свою власну надійність", – додав президент Чехії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чеська ініціатива щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України, яка отримала позитивні оцінки на міжнародному рівні, зазнала жорсткої критики всередині країни з боку популістської партії ANO. Як зазначає Politico, ця політична сила, очолювана колишнім прем'єр-міністром Андрієм Бабішем і нині лідируюча у соціологічних опитуваннях перед парламентськими виборами у жовтні, виступає проти продовження підтримки ініціативи.




