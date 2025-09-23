logo_ukra

Головна Новини Суспільство Війна з Росією Без цього Україна не вистоїть: президент Чехії зробив заяву про війну
commentss НОВИНИ Всі новини

Без цього Україна не вистоїть: президент Чехії зробив заяву про війну

Президент Чехії Петро Павло виступив за збереження ініціативи щодо постачання боєприпасів Україні

23 вересня 2025, 07:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Чеський президент Петро Павло висловився за збереження ініціативи щодо постачання боєприпасів на підтримку України, яку найбільша опозиційна сила пообіцяла переглянути у разі приходу до влади. Як повідомляє портал "Коментарі", про це він сказав журналістам у понеділок на полях сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Без цього Україна не вистоїть: президент Чехії зробив заяву про війну

Петр Павел. Фото: з відкритих джерел

Петро Павло наголосив, що для Чехії було б небезпечно відмовитися від допомоги Україні.

"Якщо ми хочемо поважати те, що світ має функціонувати на основі певних правил, то ми маємо підтримувати кожного, хто є жертвою порушення таких правил", – сказав чеський лідер.

Президент Чехії також нагадав, що ініціатива щодо постачання снарядів "довела свою ефективність з точки зору якості та надійності постачання боєприпасів, які потрібні Україні для того, щоб вона могла захищатися".

"Я думаю, що з цього погляду ми маємо продовжувати дивитися на це, тому що будь-яка спроба обмежити або скасувати цю ініціативу насправді зустріне велике нерозуміння навіть з боку наших союзників, тому що вони довіряють цьому процесу, і ми фактично втратимо свою власну надійність", – додав президент Чехії.

Читайте також на порталі "Коментарі" — чеська ініціатива щодо закупівлі артилерійських боєприпасів для України, яка отримала позитивні оцінки на міжнародному рівні, зазнала жорсткої критики всередині країни з боку популістської партії ANO. Як зазначає Politico, ця політична сила, очолювана колишнім прем'єр-міністром Андрієм Бабішем і нині лідируюча у соціологічних опитуваннях перед парламентськими виборами у жовтні, виступає проти продовження підтримки ініціативи.




Джерело: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/-pavel-se-jasne-postavil-za-zachovani-ceske-municni-iniciativy/2724239
