Без этого Украина не выстоит: президент Чехии сделал заявление о войне

Чешский президент Петр Павел высказался за сохранение инициативы по поставкам боеприпасов в поддержку Украины, которую крупнейшая оппозиционная сила пообещала пересмотреть в случае прихода к власти. Как передает портал "Комментарии", об этом он сказал журналистам в понедельник на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Петр Павел. Фото: из открытых источников

Петр Павел подчеркнул, для Чехии было бы опасно отказаться от помощи Украине.

"Если мы хотим уважать то, что мир должен функционировать на основе определенных правил, то мы должны поддерживать каждого, кто является жертвой нарушения таких правил", – сказал чешский лидер.

Президент Чехии также напомнил, что инициатива по поставкам снарядов "доказала свою эффективность с точки зрения качества и надежности поставок боеприпасов, которые нужны Украине для того, чтобы она могла защищаться".

"Я думаю, что с этой точки зрения мы должны продолжать смотреть на это, потому что любая попытка ограничить или отменить эту инициативу на самом деле встретит большое непонимание даже со стороны наших союзников, потому что они доверяют этому процессу, и мы фактически потеряем свою собственную надежность", – добавил президент Чехии.

