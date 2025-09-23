logo

Без этого Украина не выстоит: президент Чехии сделал заявление о войне
commentss НОВОСТИ Все новости

Без этого Украина не выстоит: президент Чехии сделал заявление о войне

Президент Чехии Петр Павел выступил за сохранение инициативы по поставке боеприпасов Украине

23 сентября 2025, 07:35
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Чешский президент Петр Павел высказался за сохранение инициативы по поставкам боеприпасов в поддержку Украины, которую крупнейшая оппозиционная сила пообещала пересмотреть в случае прихода к власти. Как передает портал "Комментарии", об этом он сказал журналистам в понедельник на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Без этого Украина не выстоит: президент Чехии сделал заявление о войне

Петр Павел. Фото: из открытых источников

Петр Павел подчеркнул, для Чехии было бы опасно отказаться от помощи Украине.

"Если мы хотим уважать то, что мир должен функционировать на основе определенных правил, то мы должны поддерживать каждого, кто является жертвой нарушения таких правил", – сказал чешский лидер.

Президент Чехии также напомнил, что инициатива по поставкам снарядов "доказала свою эффективность с точки зрения качества и надежности поставок боеприпасов, которые нужны Украине для того, чтобы она могла защищаться".

"Я думаю, что с этой точки зрения мы должны продолжать смотреть на это, потому что любая попытка ограничить или отменить эту инициативу на самом деле встретит большое непонимание даже со стороны наших союзников, потому что они доверяют этому процессу, и мы фактически потеряем свою собственную надежность", – добавил президент Чехии.

Читайте также на портале "Комментарии" — чешская инициатива по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины, которая получила положительные оценки на международном уровне, подверглась жесткой критике внутри страны со стороны популистской партии ANO. Как отмечает Politico, эта политическая сила, возглавляемая бывшим премьер-министром Андреем Бабишем и в настоящее время лидирующая в социологических опросах перед парламентскими выборами в октябре, выступает против продолжения поддержки инициативы.




Источник: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/-pavel-se-jasne-postavil-za-zachovani-ceske-municni-iniciativy/2724239
