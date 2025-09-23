Без этого Украина не выстоит: президент Чехии сделал заявление о войне

Рубрики
Чешский президент Петр Павел высказался за сохранение инициативы по поставкам боеприпасов в поддержку Украины, которую крупнейшая оппозиционная сила пообещала пересмотреть в случае прихода к власти. Как передает портал "Комментарии", об этом он сказал журналистам в понедельник на полях сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
Петр Павел. Фото: из открытых источников
Петр Павел подчеркнул, для Чехии было бы опасно отказаться от помощи Украине.
Президент Чехии также напомнил, что инициатива по поставкам снарядов "доказала свою эффективность с точки зрения качества и надежности поставок боеприпасов, которые нужны Украине для того, чтобы она могла защищаться".
Читайте также на портале "Комментарии" — чешская инициатива по закупке артиллерийских боеприпасов для Украины, которая получила положительные оценки на международном уровне, подверглась жесткой критике внутри страны со стороны популистской партии ANO. Как отмечает Politico, эта политическая сила, возглавляемая бывшим премьер-министром Андреем Бабишем и в настоящее время лидирующая в социологических опросах перед парламентскими выборами в октябре, выступает против продолжения поддержки инициативы.