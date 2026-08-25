Без цього і смерть Путіна не допоможе: історик шокував сценарієм тривалості війни в Україні

Україна сьогодні проходить одночасно один із найнебезпечніших і найуспішніших етапів боротьби за незалежність, а Росія, попри демонстрацію сили, може виявитися значно слабшою, ніж прагне показати Кремль. Таку думку висловив історик Ярослав Грицак, аналізуючи нинішню війну та історичні паралелі з Російською імперією і Радянським Союзом.

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За його словами, головним стратегічним успіхом України є остаточний вихід із російської геополітичної орбіти та рух у бік Європи і Заходу. Водночас ціна такого переходу залишається надзвичайно високою і напряму залежить від тривалості війни.

"Ми зараз на дорозі з одного до другого: ми виразно виходимо з "русского мира" і виразно приймаємо Європейський Союз. Але якими будуть темпи і результати — залежить від тривалості війни і від ціни, яку нам доведеться заплатити", — зазначив Грицак.

Історик наголосив, що повномасштабне вторгнення не було неминучим. На його переконання, саме велика війна стала особистим рішенням Володимира Путіна та його найближчого оточення.

Нинішню Росію Грицак порівнює одразу з двома періодами — Російською імперією напередодні революції 1917 року та пізнім СРСР. Перша паралель пов'язана з війною на виснаження, друга — зі старінням політичної верхівки та кризою системи передачі влади.

"Росія не є такою сильною, як хоче здаватися, і колапс Росії є дуже реальним", — наголосив історик.

При цьому смерть Путіна сама по собі, за його оцінкою, не гарантуватиме завершення війни. Росія залишатиметься загрозою, доки не зміниться сама політична система.

"Росія для початку має програти цю війну", — заявив Грицак.

Він також скептично оцінює перспективу швидких мирних переговорів, оскільки Кремль, на його думку, розуміє передусім мову сили. У найкращому сценарії завершення активної фази війни історик допускає у 2027 році, однак наголошує: навіть після перемир'я Україна повинна залишатися державою, постійно готовою до нової агресії. Грицак вважає, що майбутня модель безпеки України має нагадувати фінську або ізраїльську — із сильною армією, реформованою державою та готовністю суспільства до тривалого протистояння.

Портал "Коментарі" вже писав, що заклики російського лідера Володимира Путіна враховувати так звані "реалії на землі" під час можливих переговорів означають спробу закріпити результати російської агресії та домогтися від України нових територіальних поступок. Фактично Москва продовжує висувати умови, які для Києва мають капітуляційний характер. Про це заявив колишній надзвичайний і повноважний посол України у США та Франції Олег Шамшур.