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Без этого и смерть Путина не поможет: историк шокировал сценарий продолжительности войны в Украине

Ярослав Грицак считает, что Россия может войти в фазу системного кризиса, однако даже смена Путина не будет гарантировать Украине безопасный мир

25 августа 2026, 13:05
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Клименко Елена

Украина сегодня проходит одновременно один из самых опасных и успешных этапов борьбы за независимость, а Россия, несмотря на демонстрацию силы, может оказаться значительно слабее, чем стремится показать Кремль. Такое мнение высказал историк Ярослав Грицак, анализируя нынешнюю войну и параллели с Российской империей и Советским Союзом.

Без этого и смерть Путина не поможет: историк шокировал сценарий продолжительности войны в Украине

Фото: из открытых источников

По его словам, главный стратегический успех Украины — окончательный выход с российской геополитической орбиты и движение в сторону Европы и Запада. В то же время цена такого перехода остается очень высокой и напрямую зависит от продолжительности войны.

"Мы сейчас на дороге из одного в другой: мы определенно выходим из "русского мира" и определенно принимаем Европейский Союз. Но какими будут темпы и результаты — зависит от продолжительности войны и от цены, которую нам придется заплатить", — отметил Грицак.

Историк подчеркнул, что полномасштабное вторжение не было неизбежным. По его убеждению, именно великая война стала личным решением Владимира Путина и его ближайшего окружения.

Нынешнюю Россию Грицак сравнивает с двумя периодами — Российской империей накануне революции 1917 года и поздним СССР. Первая параллель связана с войной на истощение, вторая со старением политической верхушки и кризисом системы передачи власти.

"Россия не так сильна, как хочет казаться, и коллапс России очень реален", — подчеркнул историк.

При этом смерть Путина сама по себе, по его оценке, не будет гарантировать завершение войны. Россия будет оставаться угрозой, пока не изменится сама политическая система.

"Россия для начала должна проиграть эту войну", — заявил Грицак.

Он также скептически оценивает перспективу скорых мирных переговоров, поскольку Кремль, по его мнению, понимает прежде всего язык силы. В лучшем сценарии завершение активной фазы войны историк допускает в 2027 году, однако отмечает: даже после перемирия Украина должна оставаться государством, постоянно готовым к новой агрессии. Грицак считает, что будущая модель безопасности Украины должна напоминать финскую или израильскую с сильной армией, реформированным государством и готовностью общества к длительному противостоянию.

Портал "Комментарии" уже писал , что призывы российского лидера Владимира Путина учитывать так называемые "реалии на земле" во время возможных переговоров означают попытку закрепить результаты российской агрессии и добиться от Украины новых территориальных уступок. Фактически Москва продолжает выдвигать условия, которые для Киева носят капитуляционный характер. Об этом заявил бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США и Франции Олег Шамшур.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=sSyrP2IHdB8
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