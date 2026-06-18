Берлін посилює повітряний щит України: що вперше відмічено на фронті

Україна продовжує зміцнювати систему протиповітряної оборони на тлі російських атак, що наростають, з використанням дронів і крилатих ракет. За даними аналітиків проекту German Aid to Ukraine, Німеччина, ймовірно, профінансувала постачання українським військовим сучасних норвезьких зенітних комплексів NOMADS, призначених для захисту військ та об'єктів від повітряних загроз на малих відстанях.

Системи ППО NOMADS. Фото: з відкритих джерел

Згідно з опублікованою інформацією, на сьогоднішній день Україна вже могла отримати вісім таких систем. Незважаючи на відсутність офіційного підтвердження деталей постачання, військові експерти вважають появу NOMADS важливим посиленням можливостей української ППО.

Комплекс відноситься до категорії мобільних систем ближнього радіусу дії. Його особливістю є можливість використовувати різні типи сучасних ракет, у тому числі AIM-9X Sidewinder та IRIS-T. Це дозволяє ефективно боротися як із безпілотниками, так і з крилатими ракетами, які залишаються однією з головних загроз для української інфраструктури.

Окрему увагу фахівці звертають на автономність комплексу. NOMADS здатний самостійно виявляти, супроводжувати та вражати цілі без необхідності постійної взаємодії з іншими елементами системи ППО. Така особливість особливо цінна за умов високоманевреної війни, коли швидкість прийняття рішень грає вирішальну роль.

Система створена на базі броньованої машини підтримки ACSV, що забезпечує високу мобільність та захист екіпажу. Додатково комплекс може оснащуватися бойовим модулем, що дистанційно керується, з великокаліберним кулеметом, що дозволяє боротися не тільки з повітряними, але і з окремими наземними загрозами.

На тлі постійних масованих атак Росії поява нових мобільних засобів протиповітряної оборони може стати одним із факторів, здатних підвищити ефективність захисту українського неба та знизити навантаження на більш дорогі системи середньої та великої дальності.

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