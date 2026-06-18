Берлин усиливает воздушный щит Украины: что впервые замечено на фронте

Украина продолжает укреплять систему противовоздушной обороны на фоне нарастающих российских атак с использованием дронов и крылатых ракет. По данным аналитиков проекта German Aid to Ukraine, Германия, вероятно, профинансировала поставку украинским военным современных норвежских зенитных комплексов NOMADS, предназначенных для защиты войск и объектов от воздушных угроз на малых расстояниях.

Системы ПВО NOMADS. Фото: из открытых источников

Согласно опубликованной информации, на сегодняшний день Украина уже могла получить восемь таких систем. Несмотря на отсутствие официального подтверждения деталей поставки, военные эксперты считают появление NOMADS важным усилением возможностей украинской ПВО.

Комплекс относится к категории мобильных систем ближнего радиуса действия. Его особенностью является возможность использовать различные типы современных ракет, в том числе AIM-9X Sidewinder и IRIS-T. Это позволяет эффективно бороться как с беспилотниками, так и с крылатыми ракетами, которые остаются одной из главных угроз для украинской инфраструктуры.

Отдельное внимание специалисты обращают на автономность комплекса. NOMADS способен самостоятельно обнаруживать, сопровождать и поражать цели без необходимости постоянного взаимодействия с другими элементами системы ПВО. Такая особенность особенно ценна в условиях высокоманевренной войны, когда скорость принятия решений играет решающую роль.

Система создана на базе бронированной машины поддержки ACSV, что обеспечивает высокую мобильность и защиту экипажа. Дополнительно комплекс может оснащаться дистанционно управляемым боевым модулем с крупнокалиберным пулеметом, позволяющим бороться не только с воздушными, но и с отдельными наземными угрозами.

На фоне постоянных массированных атак России появление новых мобильных средств противовоздушной обороны может стать одним из факторов, способных повысить эффективность защиты украинского неба и снизить нагрузку на более дорогостоящие системы средней и большой дальности.

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