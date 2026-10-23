Балістики буде у сотні разів більше: українців попередили про страшнпй період атак Путіна

Росія може збільшити кількість балістичних ракет, якими атакує Україну, до понад 300 одиниць на місяць, якщо збереже нинішні темпи обстрілів. Водночас тривалий час підтримувати таку інтенсивність ударів противнику буде складно через обмеженість його запасів і ресурсів. Про це заявив начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

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За словами представника Повітряних сил, нинішня динаміка російських атак створює серйозні виклики для української протиповітряної оборони. Ворог продовжує застосовувати балістичні ракети та комбіновані удари, намагаючись уражати критичну й цивільну інфраструктуру.

"За нинішньої динаміки атак кількість балістичних ракет, якими ворог здійснює удари, за місяць може перевищити 300 одиниць. Втім, малоймовірно, що росіяни зможуть довго зберігати таку високу інтенсивність", — зазначив Ігнат.

Водночас загроза залишається значною напередодні зимового періоду. За наведеними даними української розвідки, Росія накопичила до 700 балістичних ракет, кілька тисяч крилатих ракет і понад 6 тисяч ударних безпілотників різних типів.

Особливу небезпеку становлять ракети "Іскандер-М". За оцінками розвідки, Росія має близько 115 таких ракет, а її оборонна промисловість може виготовляти ще приблизно 65 одиниць щомісяця. Дальність польоту "Іскандера-М" сягає 500 кілометрів, а швидкість перевищує 2 км/с, що ускладнює перехоплення.



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