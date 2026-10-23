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Баллистики будет в сотни раз больше: украинцев предупредили о страшном периоде атак Путина

По словам Юрия Игната, при нынешней интенсивности атак месячное количество выпущенных Россией баллистических ракет может превысить 300, однако долго поддерживать такие темпы врагу будет сложно

23 октября 2026, 14:15
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Клименко Елена

Россия может увеличить количество баллистических ракет, которыми атакует Украину, до более чем 300 единиц в месяц, если сохранит нынешние темпы обстрелов. В то же время длительное время поддерживать такую интенсивность ударов противнику будет сложно из-за ограниченности его запасов и ресурсов. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат .

Баллистики будет в сотни раз больше: украинцев предупредили о страшном периоде атак Путина

Фото: из открытых источников

По словам представителя Воздушных сил, нынешняя динамика российских атак создает серьезные вызовы украинской противовоздушной обороне. Враг продолжает применять баллистические ракеты и комбинированные удары, пытаясь поражать критическую и гражданскую инфраструктуру.

"При нынешней динамике атак количество баллистических ракет, которыми враг наносит удары, за месяц может превысить 300 единиц. Впрочем, маловероятно, что россияне смогут долго сохранять столь высокую интенсивность", — отметил Игнат.

В то же время угроза остается значительной в преддверии зимнего периода. По приведенным данным украинской разведки, Россия накопила до 700 баллистических ракет, несколько тысяч крылатых ракет и более шести тысяч ударных беспилотников разных типов.  

Особую опасность представляют ракеты "Искандер-М". По оценкам разведки, Россия имеет около 115 таких ракет, а ее оборонная промышленность может производить еще около 65 единиц ежемесячно. Дальность полета "Искандера-М" достигает 500 километров, а скорость превышает 2 км/с, что затрудняет перехват.

Портал "Комментарии" уже писал , что попытки президента США Дональда Трампа договориться с Россией могут столкнуться с сопротивлением американского Конгресса. Об этом заявил американский политик-республиканец Борис Пинкус, комментируя действия законодателей, выступающих за более жесткий курс по Кремлю и продолжение поддержки Украины.



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