Баллистики будет в сотни раз больше: украинцев предупредили о страшном периоде атак Путина

Россия может увеличить количество баллистических ракет, которыми атакует Украину, до более чем 300 единиц в месяц, если сохранит нынешние темпы обстрелов. В то же время длительное время поддерживать такую интенсивность ударов противнику будет сложно из-за ограниченности его запасов и ресурсов. Об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат .

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По словам представителя Воздушных сил, нынешняя динамика российских атак создает серьезные вызовы украинской противовоздушной обороне. Враг продолжает применять баллистические ракеты и комбинированные удары, пытаясь поражать критическую и гражданскую инфраструктуру.

"При нынешней динамике атак количество баллистических ракет, которыми враг наносит удары, за месяц может превысить 300 единиц. Впрочем, маловероятно, что россияне смогут долго сохранять столь высокую интенсивность", — отметил Игнат.

В то же время угроза остается значительной в преддверии зимнего периода. По приведенным данным украинской разведки, Россия накопила до 700 баллистических ракет, несколько тысяч крылатых ракет и более шести тысяч ударных беспилотников разных типов.

Особую опасность представляют ракеты "Искандер-М". По оценкам разведки, Россия имеет около 115 таких ракет, а ее оборонная промышленность может производить еще около 65 единиц ежемесячно. Дальность полета "Искандера-М" достигает 500 километров, а скорость превышает 2 км/с, что затрудняет перехват.



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