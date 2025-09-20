Балістика, "Шахеди" та крилаті ракети: які міста накрили вогнем цієї ночі росіяни

Країна-агресор у ніч проти 20 вересня вкотре здійснила комбінований удар по Україні. У низці міст лунали потужні вибухи, після чого спалахнули пожежі.

Ракетний удар. Фото: з відкритих джерел

У Повітряних силах підтвердили, що окупанти майже протягом усієї ночі атакували Україну безпілотниками. За інформацією моніторингових пабліків у Telegram, загалом, ймовірно, росіяни запустили близько сотні БПЛА.

Ударні дрони фіксувалися у багатьох областях. Повідомлялося про масовий наліт на Павлоград, Дніпро та Миколаїв.

Вже під ранок на тлі дронової атаки росіяни здійснили балістичні залпи. На даний момент відомо про вибухи у Павлограді та Миколаєві, військові повідомляли про рух швидкісних цілей у їхньому напрямку.

Відомо, що у Миколаєві принаймні поки що без постраждалих.

Також зранку до повітряного простору України увійшли крилаті ракети. Попередньо запущені стратегічними бомбардувальниками Ту-95МС і Ту-160, які, як писали моніторингові паблики, злітали з аеродромів "Оленья" та "Енгельс".

Ракети кількома групами залітали з різних напрямків. Імовірно, основний удар припав на Дніпро. Там, за даними місцевих каналів, проблеми зі світлом та водою після прильотів.

Як повідомив мер Борис Філатов, росіяни потрапили ракетою багатоповерхівкою.

Крім того, частина ракет долетіла до західних регіонів України, зокрема до Львівської та Чернівецької областей.

Зазначимо, раніше військовий експерт Юрій Федоров на YouTube-каналі The Breakfast Show висловлював припущення, що найближчими днями російська армія може здійснити масований авіаційно-дроновий удар з метою паралізувати економіку України. Експерт говорив, що ймовірними цілями оголосять ключові об'єкти залізничної інфраструктури.



