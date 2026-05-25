Балістична атака: окупанти вдарили по Дніпру та Харківщині, є жертви (ОНОВЛЕНО)
Балістична атака: окупанти вдарили по Дніпру та Харківщині, є жертви (ОНОВЛЕНО)

Росія атакувала балістикою два великих міста: під ударом опинилися Дніпро та передмістя Харкова

25 травня 2026, 13:05
Недилько Ксения

Російська армія здійснила синхронні удари балістичним озброєнням з кількох напрямків, під прицілом опинилися Дніпро та Харків. Вибухи у містах пролунали майже одночасно. На Харківщині зафіксовано приліт у передмісті обласного центру, де загарбники поцілили по цивільній інфраструктурі.

Спершу керівництво області повідомило про сам факт атаки та початок збору даних із місця події.

"За попередньою інформацією, ворог завдав ракетного удару по Дергачах", — поінформував о 12:07 очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, оперативні служби одразу почали з'ясовувати масштаби руйнувань, а інформація про поранених на той момент ще не була зафіксована. Очільник ОВА окремо звернувся до жителів регіону із закликом: "До відбою повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях".

Згодом ситуація на місці влучання виявилася трагічною. Повторне повідомлення керівника ОВА підтвердило наявність жертв серед мирного населення.

"Внаслідок ворожого удару по Дергачах загинув чоловік", — заявив о 12:26 Олег Синєгубов.

Він додав, що особу вбитого росіянами громадянина наразі намагаються ідентифікувати. Крім того, осколкові поранення та травми отримали двоє людей — жінка 39 років та 57-річний чоловік. Постраждалими вже опікуються лікарі. На місці трагедії продовжують працювати рятувальники та правоохоронці.

Паралельно під сильним ударом опинилося місто Дніпро. Станом на цю хвилину жодних офіційних заяв від Дніпропетровської ОВА чи міської влади щодо наслідків прильоту не оприлюднено. Водночас міські пабліки та очевидці повідомляють, що відразу після гучного вибуху над одним із районів міста почав підійматися густий стовп диму.

Олександр Ганжа, начальник ДніпрОВА о 12:50: "Ворог завдав удару по Дніпру. Інформація про постраждалих уточнюється".

Олександр Ганжа, начальник ДніпрОВА о 13:02: "Троє людей дістали поранень через удар росіян по Дніпру. Це чоловіки 18, 45 та 67 років. Усі ушпиталені. Двоє у важкому стані".

Інформація оновлюється.



