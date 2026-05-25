Баллистическая атака: оккупанты ударили по Днепру и Харьковщине, есть жертвы (ОБНОВЛЕНО)
Баллистическая атака: оккупанты ударили по Днепру и Харьковщине, есть жертвы (ОБНОВЛЕНО)

Россия атаковала баллистикой два крупных города: под ударом оказались Днепр и пригород Харькова

25 мая 2026, 13:05
Недилько Ксения

Российская армия совершила синхронные удары баллистическим вооружением по нескольким направлениям, под прицелом оказались Днепр и Харьков. Взрывы в городах раздались почти одновременно. В Харьковской области зафиксирован прилет в пригороде областного центра, где захватчики попали по гражданской инфраструктуре.

Сначала руководство области сообщило о самом факте атаки и начале сбора данных с места происшествия.

"По предварительной информации, враг нанес ракетный удар по Дергачам", — проинформировал в 12:07 глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

По его словам, оперативные службы сразу начали выяснять масштабы разрушений, а информация о раненых на тот момент еще не была зафиксирована. Глава ОВА отдельно обратился к жителям региона с призывом: "До отбоя воздушной тревоги находитесь в безопасных местах".

Впоследствии ситуация на месте попадания оказалась трагической. Повторное сообщение руководителя ОВА подтвердило наличие жертв среди мирного населения.

"В результате вражеского удара по Дергачам погиб мужчина", — заявил в 12:26 Олег Синегубов.

Он добавил, что личность убитого россиянами гражданина пытаются идентифицировать. Кроме того, осколочные ранения и травмы получили два человека — женщина 39 лет и 57-летний мужчина. Пострадавшими уже заботятся врачи. На месте трагедии продолжают работать спасатели и полиция.

Параллельно под сильным ударом оказался город Днепр. По состоянию на данный момент никаких официальных заявлений от Днепропетровской ОВА или городских властей о последствиях прилета не обнародовано. В то же время, городские паблики и очевидцы сообщают, что сразу после громкого взрыва над одним из районов города начал подниматься густой столб дыма.

Александр Ганжа, начальник ДнепрОВА в 12:50: "Враг нанес удар по Днепру. Информация о пострадавших уточняется.

Александр Ганжа, начальник ДнепрОВА в 13:02: "Три человека получили ранения из-за удара россиян по Днепру. Это мужчины 18, 45 и 67 лет. Все госпитализированы. Двое в тяжелом состоянии".


Информация обновляется.



