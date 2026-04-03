«Азов» це зробили вперше: що відбулося на фронті

Бійці 12 бригади спеціального призначення "Азов" вперше у Силах оборони України застосували наземний роботизований комплекс для гасіння пожежі.

«Азов» застосував НРК для гасіння пожежі під обстрілами

Йдеться про український НРК "Змій", який використали під час ліквідації займання у приватному секторі на околицях Краматорська після російської атаки.

Пожежний підрозділ встановив, що на місці пожежі перебували газові балони, що створювало додаткову небезпеку для особового складу. У зв’язку з цим було ухвалено рішення використати роботизований комплекс, щоб мінімізувати ризики для бійців.

За допомогою НРК "Змій" пожежу вдалося локалізувати та не допустити її поширення на сусідні будинки.

Як зазначив командир пожежного взводу з позивним "Бердянськ", робота проходила в умовах постійної загрози повторних обстрілів і атак дронів, тому підрозділ змушений був періодично ховатися в укриття.

Раніше у подібних ситуаціях використовували бронеавтомобіль "Новатор", однак застосування НРК дозволило виконати завдання без прямої участі людей у небезпечній зоні.

Українські наземні роботизовані комплекси дедалі частіше демонструють ефективність не лише на полі бою, а й під час виконання цивільних завдань.

