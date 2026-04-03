«Азов» це зробили вперше: що відбулося на фронті
«Азов» це зробили вперше: що відбулося на фронті

Підрозділ «Азов» вперше застосував наземний роботизований комплекс для гасіння пожежі під обстрілами

3 квітня 2026, 23:33
Ткачова Марія

Бійці 12 бригади спеціального призначення "Азов" вперше у Силах оборони України застосували наземний роботизований комплекс для гасіння пожежі.

Йдеться про український НРК "Змій", який використали під час ліквідації займання у приватному секторі на околицях Краматорська після російської атаки.

Пожежний підрозділ встановив, що на місці пожежі перебували газові балони, що створювало додаткову небезпеку для особового складу. У зв’язку з цим було ухвалено рішення використати роботизований комплекс, щоб мінімізувати ризики для бійців.

За допомогою НРК "Змій" пожежу вдалося локалізувати та не допустити її поширення на сусідні будинки.

Як зазначив командир пожежного взводу з позивним "Бердянськ", робота проходила в умовах постійної загрози повторних обстрілів і атак дронів, тому підрозділ змушений був періодично ховатися в укриття.

Раніше у подібних ситуаціях використовували бронеавтомобіль "Новатор", однак застосування НРК дозволило виконати завдання без прямої участі людей у небезпечній зоні.

Українські наземні роботизовані комплекси дедалі частіше демонструють ефективність не лише на полі бою, а й під час виконання цивільних завдань.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що Росія почала переносити частину виробництва ракет у віддалені східні регіони через регулярні удари України по об’єктах військово-промислового комплексу.
Про це повідомляє The Telegraph. Зазначається, що підприємства, розташовані у західній частині росії, стали більш уразливими для атак, тому кремль змушений змінювати розміщення стратегічних виробництв.



Джерело: https://t.me/azov_media/8148
