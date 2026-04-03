«Азов» это сделали впервые: что произошло на фронте

Бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" впервые в Силах обороны Украины применили наземный роботизированный комплекс для тушения пожара.

«Азов» применил НРК для тушения пожара под обстрелами

Речь идет об украинском НРК "Змей", использованном при ликвидации возгорания в частном секторе в окрестностях Краматорска после российской атаки.

Пожарное подразделение установило, что на месте пожара находились газовые баллоны, что создавало дополнительную опасность для личного состава. В этой связи было принято решение использовать роботизированный комплекс, чтобы минимизировать риски для бойцов.

С помощью НРК "Змей" пожар удалось локализовать и не допустить его распространения на соседние дома.

Как отметил командир пожарного взвода с позывным "Бердянск", работа проходила в условиях постоянной угрозы повторных обстрелов и атак дронов, поэтому подразделение вынуждено было периодически прятаться в укрытие.

Ранее в подобных ситуациях использовался бронеавтомобиль "Новатор", однако применение НРК позволило выполнить задачу без прямого участия людей в опасной зоне.

Украинские наземные роботизированные комплексы все чаще демонстрируют эффективность не только на поле боя, но и при выполнении гражданских задач.

