Австралія виконала обіцянку: яких танків тепер стане ще більше на фронті

Австралія завершила передачу Україні бойових танків M1A1 Abrams у рамках військової допомоги. Було відправлено останню партію, про яку раніше домовлялися дві країни. Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "ABC".

Танк Abrams. Фото: із відкритих джерел

Як зазначається, передача останньої партії із 12 танків M1A1 Abrams відбулася кілька тижнів тому. Перші 37 танків прибули до України ще у липні.

Останню партію було відправлено у жовтні на комерційному вантажному судні у супроводі п'яти військовослужбовців збройних сил Австралії. Через 55 днів вантаж прибув до Європи.

Зазначається, що секретність поставки була необхідною для того, щоб танки були безпечно доставлені.

У Польщі відбулася перевірка та ремонт танків, після чого танки передали Україні.

Видання зазначає, що Австралія виділила лише 1,7 млрд доларів на оборонну допомогу Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії. Австралія є найбільшою країною – не членом НАТО, яка надає фінансову та військову допомогу Україні.

Зазначимо, наприкінці 2024 року Австралія оголосила новий пакет допомоги, до якого увійшли американські танки M1A1 Abrams. Проте зброя досі не потрапила до України, ймовірно через затримку на дозвіл від Сполучених Штатів.

