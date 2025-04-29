Австралия объявила о передаче танков Abrams Украине: США не дают разрешение

В конце 2024 года Австралия объявила новый пакет помощи, в который вошли американские танки M1A1 Abrams. Однако оружие до сих пор не попало в Украину, вероятно, из-за задержки на разрешение от Соединенных Штатов.

Танк Abrams. Фото из открытых источников

Как сообщает ABC, в прошлом месяце впервые стало известно об осложнениях по отправке танков Abrams в Украину. Австралийское оборонное ведомство указывает, что одной из причин задержки стало сопротивление США. Как оказалось, команда Трампа до сих пор не разрешила экспорт танков в Украину.

"Процесс сталкивается с дальнейшей неопределенностью, поскольку официальное разрешение, которое должно предоставить США, прежде чем машины M1A1 можно будет передать другой стране, еще не предоставлено", — пишет ABC со ссылкой на представителей Минобороны.

Кроме того, танки Abrams имеют слабое место – крышу. Как отмечают эксперты, в активной войне дронов это может иметь серьезные последствия для использования танков. Несмотря на это Австралия заявляет, что будет продолжать помогать Украине.

"Австралия продолжает придерживаться плана по поставке M1A1 Abrams в 2025 году, процесс экспорта M1A1 продолжается. Министерство обороны продолжает сотрудничество с правительством Украины в соответствии с согласованными договоренностями о дарении, в том числе по доставке и поддержке", — сообщили в оборонном ведомстве страны.

Австралия имеет 59 танков M1A1 Abrams.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что танкисты ВСУ рассказали, оправдали ли надежду танки Abrams на войне в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Украина получила новый пакет помощи от Швеции, содержащий "убийц танков" – это управляемые ракеты TOW.