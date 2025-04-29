Австралия объявила о передаче танков Abrams Украине: США не дают разрешение

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Slava Kot
В конце 2024 года Австралия объявила новый пакет помощи, в который вошли американские танки M1A1 Abrams. Однако оружие до сих пор не попало в Украину, вероятно, из-за задержки на разрешение от Соединенных Штатов.
Танк Abrams. Фото из открытых источников
Как сообщает ABC, в прошлом месяце впервые стало известно об осложнениях по отправке танков Abrams в Украину. Австралийское оборонное ведомство указывает, что одной из причин задержки стало сопротивление США. Как оказалось, команда Трампа до сих пор не разрешила экспорт танков в Украину.
Кроме того, танки Abrams имеют слабое место – крышу. Как отмечают эксперты, в активной войне дронов это может иметь серьезные последствия для использования танков. Несмотря на это Австралия заявляет, что будет продолжать помогать Украине.
Австралия имеет 59 танков M1A1 Abrams.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что танкисты ВСУ рассказали, оправдали ли надежду танки Abrams на войне в Украине.
Также "Комментарии" писали, что Украина получила новый пакет помощи от Швеции, содержащий "убийц танков" – это управляемые ракеты TOW.
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