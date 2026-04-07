Авіабомби накрили велике місто в Україні: дані про руйнування і жертви шокують

Окупаційні сили Росії продовжують обстрілювати Херсон, використовуючи авіаційні бомби КАБ. У вівторок, 7 квітня, місто неодноразово зазнало атак із повітря, що спричинило загибель кількох людей та численні поранення серед цивільного населення. Інформацію про наслідки ударів оприлюднили в Херсонській міській військовій адміністрації.

Раніше загрозу авіаударів зафіксували близько 11-ї години ранку через активність російських бомбардувальників Су-34. Перші повідомлення про постраждалих надійшли вже о 11:30. Тоді відомо було про одного потерпілого — 52-річного чоловіка, якого в тяжкому стані госпіталізували.

Згодом стало відомо, що серед постраждалих є і 14-річний підліток. Хлопець отримав серйозні травми: контузію, вибухову та закриту черепно-мозкову травму, а також уламкові поранення середньої тяжкості. Ще один потерпілий, 66-річний чоловік, зазнав травм у Степанівці і був госпіталізований у тяжкому стані. Крім того, 71-річний місцевий житель отримав мінно-вибухову травму та потребував невідкладної медичної допомоги.

Смертельні поранення під час авіаудару отримали двоє людей у Корабельному районі: 72-річна жінка та 60-річний чоловік. Пізніше влада підтвердила ще одну жертву — 71-річну жінку, яка загинула від травм, несумісних із життям.

Місцеві органи влади закликають мешканців залишатися в укриттях і бути обережними, оскільки небезпека авіаційних атак залишається високою. Ці удари ще раз демонструють масштаб руйнувань, яких зазнає місто, і важкий стан цивільного населення під час війни.

