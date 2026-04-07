logo

BTC/USD

69131

ETH/USD

2127.42

USD/UAH

43.58

EUR/UAH

50.32

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Авиабомбы накрыли большой город в Украине: данные о разрушениях и жертвах шокируют
commentss НОВОСТИ Все новости

Авиабомбы накрыли большой город в Украине: данные о разрушениях и жертвах шокируют

14-летний парень получил контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму и обломочные ранения средней тяжести

7 апреля 2026, 12:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Оккупационные силы России продолжают обстреливать Херсон, используя авиационные бомбы КАБ. Во вторник, 7 апреля, город неоднократно подвергся атакам с воздуха, что повлекло гибель нескольких человек и многочисленные ранения среди гражданского населения. Информацию о последствиях ударов обнародовали в Херсонской городской военной администрации.

Фото: из открытых источников

Ранее угрозу авиаударов зафиксировали около 11 часов утра из-за активности российских бомбардировщиков Су-34. Первые сообщения о пострадавших поступили в 11:30. Тогда известно было об одном потерпевшем — 52-летнем мужчине, которого в тяжелом состоянии госпитализировали.

Позже стало известно, что среди пострадавших есть и 14-летний подросток. Парень получил серьезные травмы: контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, а также обломочные ранения средней тяжести. Еще один пострадавший, 66-летний мужчина, получил травмы в Степановке и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Кроме того, 71-летний местный житель получил минно-взрывную травму и нуждался в неотложной медицинской помощи.

Смертельные ранения во время авиаудара получили два человека в Корабельном районе: 72-летняя женщина и 60-летний мужчина. Позже власти подтвердили еще одну жертву — 71-летнюю женщину, погибшую от травм, несовместимых с жизнью.

Местные власти призывают жителей оставаться в укрытиях и быть осторожными, поскольку опасность авиационных атак остается высокой. Эти удары еще раз демонстрируют масштаб разрушений, которые испытывает город, и тяжелое состояние гражданского населения во время войны.

Портал "Комментарии" уже писал, что украинская разведка сообщает о масштабной скрытой помощи Ирана со стороны России, которая включает в себя передачу спутниковых снимков стратегических объектов и координацию киберопераций. По информации Reuters, эти действия могли способствовать подготовке ракетных и дроновых ударов по целям в регионе Ближнего Востока.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости