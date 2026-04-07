Авиабомбы накрыли большой город в Украине: данные о разрушениях и жертвах шокируют

Оккупационные силы России продолжают обстреливать Херсон, используя авиационные бомбы КАБ. Во вторник, 7 апреля, город неоднократно подвергся атакам с воздуха, что повлекло гибель нескольких человек и многочисленные ранения среди гражданского населения. Информацию о последствиях ударов обнародовали в Херсонской городской военной администрации.

Ранее угрозу авиаударов зафиксировали около 11 часов утра из-за активности российских бомбардировщиков Су-34. Первые сообщения о пострадавших поступили в 11:30. Тогда известно было об одном потерпевшем — 52-летнем мужчине, которого в тяжелом состоянии госпитализировали.

Позже стало известно, что среди пострадавших есть и 14-летний подросток. Парень получил серьезные травмы: контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травму, а также обломочные ранения средней тяжести. Еще один пострадавший, 66-летний мужчина, получил травмы в Степановке и был госпитализирован в тяжелом состоянии. Кроме того, 71-летний местный житель получил минно-взрывную травму и нуждался в неотложной медицинской помощи.

Смертельные ранения во время авиаудара получили два человека в Корабельном районе: 72-летняя женщина и 60-летний мужчина. Позже власти подтвердили еще одну жертву — 71-летнюю женщину, погибшую от травм, несовместимых с жизнью.

Местные власти призывают жителей оставаться в укрытиях и быть осторожными, поскольку опасность авиационных атак остается высокой. Эти удары еще раз демонстрируют масштаб разрушений, которые испытывает город, и тяжелое состояние гражданского населения во время войны.

