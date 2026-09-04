АТЕШ проник на «Фіолент» у Сімферополі: у чому його важливість

Партизанський рух "АТЕШ" заявив про проникнення своїх агентів на стратегічне підприємство "Фіолент" в окупованому Сімферополі. За інформацією підпілля, його представники змогли зібрати відомості про роботу заводу та його можливу участь у забезпеченні російського військово-промислового комплексу. Про це "АТЕШ" повідомив у соцмережах.

«Фіолент» у Сімферополі. Фото: АТЕШ

Представники руху стверджують, що зібрані дані – лише початок операції. Надалі агенти планують встановити, яку саме продукцію підприємство виготовляє, хто постачає йому необхідну сировину та куди спрямовується готова продукція.

У "АТЕШ" заявляють, що після окупації Криму "Фіолент" фактично перетворили на один із важливих об’єктів російського ВПК на півострові. За твердженням партизанів, підприємство може бути залучене до виробництва систем корабельної автоматики для ракетних кораблів, електронних компонентів для військової авіації, а також деталей для бронетехніки.

Тепер підпілля має намір встановити повну номенклатуру компонентів, які можуть виготовлятися для російської армії. Окремим напрямком стане пошук ланцюгів постачання – від закупівлі сировини до кінцевих отримувачів продукції.

У "АТЕШ" наголошують, що отримана інформація може бути передана для подальшого використання Силами оборони України.

"Фіолент" розташований у Сімферополі. До окупації Криму у 2014 році це було українське машинобудівне підприємство, відоме, зокрема, виробництвом електроінструменту. Після захоплення півострова завод опинився під контролем російської окупаційної адміністрації.

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