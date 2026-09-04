АТЕШ проник на «Фиолент» в Симферополе: в чем его важность

Партизанское движение "АТЕШ" заявило о проникновении своих агентов на стратегическое предприятие "Фиолент" в оккупированном Симферополе. По информации подполья, его представители смогли собрать сведения о работе завода и его возможном участии в обеспечении российского военно-промышленного комплекса. Об этом "АТЭШ" сообщил в соцсетях.

"Фиолент" в Симферополе. Фото: АТЭШ

Представители движения утверждают, что собранные данные – только начало операции. В дальнейшем агенты планируют установить, какую продукцию предприятие производит, кто поставляет ему необходимое сырье и куда направляется готовая продукция.

В АТЕШ заявляют, что после оккупации Крыма Фиолент фактически превратили в один из важных объектов российского ВПК на полуострове. По утверждению партизан предприятие может быть привлечено к производству систем корабельной автоматики для ракетных кораблей, электронных компонентов для военной авиации, а также деталей для бронетехники.

Теперь подполье намерено установить полную номенклатуру компонентов, которые могут производиться для российской армии. Отдельным направлением станет поиск цепей снабжения – от закупки сырья до конечных получателей продукции.

В АТЕШ отмечают, что полученная информация может быть передана для дальнейшего использования Силами обороны Украины.

"Фиолент" расположен в Симферополе. До оккупации Крыма в 2014 году это украинское машиностроительное предприятие, известное, в частности, производством электроинструмента. После захвата полуострова завод оказался под контролем русской оккупационной администрации.

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