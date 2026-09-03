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Атаки Путіна остаточно втратять свій сенс: експерт здивував заявою про плани України

Наразі триває робота над оснащенням ракет доступнішою за вартістю системою самонаведення

3 вересня 2026, 12:00
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Клименко Елена

Для боротьби з масованими російськими повітряними атаками Україні необхідні передусім дешеві засоби перехоплення, вартість яких не перевищуватиме ціну ворожої цілі. Використання дорогих ракет ППО проти відносно дешевих російських дронів та інших засобів ураження економічно невигідне. Таку думку в ефірі "Київ 24" висловив засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact Валерій Боровик.

Атаки Путіна остаточно втратять свій сенс: експерт здивував заявою про плани України

Фото: з відкритих джерел

За його словами, для знищення російських ерзац-крилатих ракет та інших дешевих повітряних цілей можуть застосовуватися різні рішення. Йдеться не лише про військову авіацію або дрони-перехоплювачі, а й про ракети, значні запаси яких уже є на складах України, європейських держав та США.

Серед можливих засобів Боровик згадав "Вампіри" та інші типи ракет. Проблема полягає в тому, що частина такого озброєння зараз фактично не використовується через відсутність достатньо ефективних систем наведення.

"Це дешевші ракети із гарною системою наведення. І західні компанії, і українські компанії працюють над тим, щоб такі ракети оснастити недорогою головкою самонаведення", — пояснив експерт. 

За його словами, реалізація такого підходу дозволить суттєво змінити економіку протиповітряної оборони. Якщо Росія запускає дешевий засіб повітряного нападу, Україна повинна мати можливість знищувати його ракетою аналогічної або навіть меншої вартості.

Боровик вважає саме такий принцип одним із найефективніших способів протидії російським масованим атакам. Це дозволить не лише збивати більше повітряних цілей, а й економити дорогі ракети ППО для знищення складніших і небезпечніших цілей, проти яких дешевші системи можуть бути недостатньо ефективними.

Портал "Коментарі" вже писав, що під час російської атаки 3 вересня у Бориспільському районі Київської області зазнав пошкоджень великий логістичний комплекс, який використовувався для зберігання фармацевтичної продукції. За даними джерел на ринку, йдеться про складський комплекс компанії "Біокон", а попередні втрати можуть обчислюватися мільярдами гривень.



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