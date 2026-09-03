Атаки Путина окончательно потеряют свой смысл: эксперт удивил заявлением о планах Украины

Для борьбы с массированными российскими воздушными атаками Украине необходимы, прежде всего , дешевые средства перехвата , стоимость которых не будет превышать цену враждебной цели. Использование дорогостоящих ракет ПВО против относительно дешевых российских дронов и других средств поражения экономически невыгодно. Такое мнение в эфире "Киев 24" высказал основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик .

Фото: из открытых источников

По его словам, для уничтожения российских эрзац-крылатых ракет и других дешевых воздушных целей могут применяться разные решения. Речь идет не только о военной авиации или дронах-перехватчиках , но и ракетах, значительные запасы которых уже есть на складах Украины, европейских государств и США.

Среди возможных средств Боровик упомянул "Вампир" и другие типы ракет. Проблема состоит в том, что часть такого вооружения сейчас фактически не используется из-за отсутствия достаточно эффективных систем наведения.

"Это более дешевые ракеты с хорошей системой наведения. И западные компании, и украинские компании работают над тем, чтобы такие ракеты оснастить недорогой головкой самонаведения", — пояснил эксперт.

По его словам, реализация такого подхода позволит существенно изменить экономику противовоздушной обороны. Если Россия запускает дешевое средство воздушного нападения, то Украина должна иметь возможность уничтожать его ракетой аналогичной или даже меньшей стоимости .

Боровик считает именно такой принцип одним из самых эффективных способов противодействия российским массированным атакам. Это позволит не только сбивать больше воздушных целей, но и экономить дорогостоящие ракеты ПВО для уничтожения более сложных и опасных целей, против которых более дешевые системы могут быть недостаточно эффективными.

Портал "Комментарии" уже писал , что во время российской атаки 3 сентября в Бориспольском районе Киевской области получил повреждения большой логистический комплекс, который использовался для хранения фармацевтической продукции. По данным источников на рынке, речь идет о складском комплексе компании "Биокон", а предварительные потери могут исчисляться миллиардами гривен.