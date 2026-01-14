Атаки Путіна довели Україну до відчаю: Зеленський озвучив різку претензію Заходу

У ніч на поточну добу Росія знову здійснила масовану атаку на українські громади та об’єкти енергетичної інфраструктури. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

За словами глави держави, під ворожими ударами опинилися Дніпропетровська, Житомирська, Запорізька, Харківська та Херсонська області. Основним напрямом атаки традиційно стали енергетичні об’єкти та критично важлива інфраструктура, від якої залежить повсякденне життя громадян — постачання тепла й електроенергії.

Зеленський також зазначив, що вранці сили протиповітряної оборони активно працювали в Києві та Київській області, а також на Чернігівщині, де оголошували повітряну тривогу. Загалом, за його словами, російські війська застосували 113 ударних безпілотників, з яких близько 70 — дрони типу "Shahed". Окрім цього, агресор використав і ракетне озброєння, зокрема три балістичні ракети.

Президент підкреслив, що зміцнення системи ППО залишається ключовим пріоритетом для України. Насамперед ідеться про забезпечення необхідною кількістю ракет для вже наявних оборонних комплексів. Він наголосив на важливості фінансової та військової підтримки партнерів, зокрема внесків у програму PURL, допомоги зі складів у Європі та оперативного виконання домовленостей зі Сполученими Штатами.

"Посилення наших захисників є критично важливим саме зараз. Якщо Україна зможе повністю нейтралізувати повітряні атаки РФ, російський терор втратить сенс. Наразі це їхня тактична перевага, і ми повинні її знищити. Це здатне змусити Росію припинити вбивства і перейти до реального шляху миру", — підсумував Зеленський.

